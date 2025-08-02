Критику Арестовича в адрес Зеленского объяснили

Переход экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в оппозицию к действующей власти связан с его желанием оставаться в политической повестке страны, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог и историк Владимир Скачко. По его словам, Арестович прекрасно понимает, что, кроме Украины, он нигде не нужен.

Арестович хочет остаться на плаву. Единственное место, где он может быть полезен, — это Украина. Больше его нигде не примут с его талантами. А на Украине умение вихлять, перекрашиваться нужно будет всегда, — отметил эксперт.

По словам Скачко, Киев ввел санкции против Арестовича, поскольку представители украинской власти могут его бояться.

Это показатель того, что кто-то на него обращает внимание и боится, потому что он каким-то образом запудривает и переиначивает людям мозги, — подчеркнул политолог.

Ранее Арестович заявил о конце политической карьеры Зеленского. В своих соцсетях он отреагировал на протесты, которые начались на Украине из-за законопроекта об ограничении независимости Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры. По мнению Арестовича, митинги свидетельствуют о том, что в скором времени Зеленский лишится президентского поста.