Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 13:33

Россиянам рассказали, как не попасть в руки мошенников из «ГАИ»

Доцент Щербаченко: сотрудники ГАИ не общаются с нарушителями через мессенджеры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Настоящие сотрудники Госавтоинспеции никогда не общаются с нарушителями через мессенджеры, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, комментируя сообщения о фальшивых штрафах от ГАИ. По его словам, защититься от мошенников поможет внимательность и осторожность с подозрительными письмами.

Мошенники связываются с жертвами через email или мессенджеры с темами вроде: «Вы нарушили ПДД. Оплатите штраф до 01.09» или «Срочно! Неоплаченный штраф ГАИ». Будьте осторожны с подозрительными письмами. Проверяйте данные даже если они выглядят правдиво. Не переходите по ссылкам в письмах и смс и не открывайте файлы или картинки. Используйте официальный сайт ГАИ, приложение/сайт «Госуслуги», мобильные приложения банков, в разделе «Штрафы». Важно — штрафы не приходят через мессенджеры, — сказал Щербаченко.

Он добавил, что в письмах мошенников обычно содержится фальшивое постановление в формате PDF. По словам экономиста, для правдоподобности злоумышленники используют настоящие ФИО и госномер авто, а также логотипы ГАИ или МВД и подпись несуществующего инспектора.

Кнопка «Оплатить сейчас» ведет на мошеннические сайты, имитирующие «Госуслуги» или банки, где запрашивают данные карты и коды из СМС для подтверждения оплаты. Также возможно перенаправление на зараженные страницы, которые устанавливают вирус, воруют пароли и доступ к банковским приложениям, активируют камеру/микрофон для шпионажа, — добавил Щербаченко.

Он объяснил, что в случае перехода по фишинговой ссылке необходимо активировать на устройстве антивирус и заблокировать банковскую карту. Экономист также рекомендовал сразу обратиться в банк и полицию. По словам Щербаченко, защититься от мошенников также поможет самозапрет на кредиты и микрозаймы.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что мошенники начали рассылать россиянам сообщения о штрафах от Госавтоинспекции. По его словам, в письмах содержится PDF-файл, оформленный как официальное постановление, а также ссылка на оплату.

мошенники
экономисты
советы
ГАИ
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скандальная сделка о покупке альбома одного знаменитого рэпера расторгнута
«Играет в свое удовольствие»: Булыкин объяснил, почему Раков «рвет» РПЛ
Украина согласилась на перемирие
Экономист раскрыл, что сможет спасти Россию от рецессии
Ереван озвучил позицию по транспортному коридору в своей Сюникской области
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.