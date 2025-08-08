Россиянам рассказали, как не попасть в руки мошенников из «ГАИ» Доцент Щербаченко: сотрудники ГАИ не общаются с нарушителями через мессенджеры

Настоящие сотрудники Госавтоинспеции никогда не общаются с нарушителями через мессенджеры, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, комментируя сообщения о фальшивых штрафах от ГАИ. По его словам, защититься от мошенников поможет внимательность и осторожность с подозрительными письмами.

Мошенники связываются с жертвами через email или мессенджеры с темами вроде: «Вы нарушили ПДД. Оплатите штраф до 01.09» или «Срочно! Неоплаченный штраф ГАИ». Будьте осторожны с подозрительными письмами. Проверяйте данные даже если они выглядят правдиво. Не переходите по ссылкам в письмах и смс и не открывайте файлы или картинки. Используйте официальный сайт ГАИ, приложение/сайт «Госуслуги», мобильные приложения банков, в разделе «Штрафы». Важно — штрафы не приходят через мессенджеры, — сказал Щербаченко.

Он добавил, что в письмах мошенников обычно содержится фальшивое постановление в формате PDF. По словам экономиста, для правдоподобности злоумышленники используют настоящие ФИО и госномер авто, а также логотипы ГАИ или МВД и подпись несуществующего инспектора.

Кнопка «Оплатить сейчас» ведет на мошеннические сайты, имитирующие «Госуслуги» или банки, где запрашивают данные карты и коды из СМС для подтверждения оплаты. Также возможно перенаправление на зараженные страницы, которые устанавливают вирус, воруют пароли и доступ к банковским приложениям, активируют камеру/микрофон для шпионажа, — добавил Щербаченко.

Он объяснил, что в случае перехода по фишинговой ссылке необходимо активировать на устройстве антивирус и заблокировать банковскую карту. Экономист также рекомендовал сразу обратиться в банк и полицию. По словам Щербаченко, защититься от мошенников также поможет самозапрет на кредиты и микрозаймы.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что мошенники начали рассылать россиянам сообщения о штрафах от Госавтоинспекции. По его словам, в письмах содержится PDF-файл, оформленный как официальное постановление, а также ссылка на оплату.