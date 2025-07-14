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14 июля 2025 в 18:58

«Неискренен»: американский политик обвинил Зеленского в лицемерии

Телеведущий Криспи: Зеленский действует не в интересах народа

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя недобросовестно, заявил в беседе с РИА Новости телеведущий и председатель движения American First Republicans of New Jersey Майк Криспи. По его словам, украинский политик действует не в интересах своего народа.

Все понимают: если ты начинаешь войну, будучи в разы слабее, и при этом выдвигаешь заведомо нереалистичные требования, ты приведешь к гибели сотни тысяч своих людей. Это не защита интересов народа. Поэтому Зеленский неискренен, — сказал Криспи на полях молодежного форума во Флориде.

По его словам, именно это является одной из главных причин затянувшегося конфликта. Американский консерватор выразил надежду, что ситуация вскоре разрешится.

Ранее Зеленский сообщил, что провел в Киеве встречу со спецпосланником президента США Китом Келлогом. По словам украинского лидера, стороны обсудили закупки вооружения для ВСУ вместе с европейскими странами. Зеленский добавил, что обсудил с Келлогом и санкции против России. Он выразил надежду на «лидерство Соединенных Штатов» в этом вопросе.

Владимир Зеленский
Украина
США
Флорида
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