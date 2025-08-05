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05 августа 2025 в 15:46

Жители Екатеринбурга обнаружили гигантские пельмени в центре города

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Арт-объект в виде гигантских пельменей появился в екатеринбургском Харитоновском саду, передает издание E1.RU. Их заметили в местном водоеме.

На опубликованных фото можно увидеть, что продукты питания выполнены достаточно реалистично и надежно удерживаются на воде. В настоящий момент арт-объект все еще находится на своем месте, однако неизвестно, будут ли его переносить в будущем. Также загадкой для екатеринбуржцев осталось и происхождение необычной инсталляции.

Ранее народный художник России Никас Сафронов призвал жителей и гостей Москвы посетить новый временный арт-объект в виде огромного шара с картинами, открытие которого в ближайшее время состоится на Страстном бульваре. Он был создан в рамках фестиваля «Лето в Москве» и призван стать альтернативой объекту «Большая глина № 4».

Кроме того, жители Магнитогорска подвергли критике арт-объект «Магнит», стоимость которого составляет 6 млн рублей. Они назвали его «ошибкой» и «памятником коррупции».

Екатеринбург
пельмени
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