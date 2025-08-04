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04 августа 2025 в 21:15

«Памятник коррупции»: в Магнитогорске раскритиковали арт-объект за 6 млн

В Магнитогорске жители пожаловались на арт-объект стоимостью 6 млн рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В Магнитогорске жители раскритиковали арт-объект «Магнит» стоимостью 6 млн рублей, сообщает издание «Подъем». Уточняется, что местные жители назвали его «ошибкой» и «памятником коррупции» после того, как в конце июля ветром сдуло часть обшивки конструкции.

По словам представителя мэрии, повреждение устранили в тот же день, а композицию проверили дополнительно. В администрации заявили, что арт-объект уже стал достопримечательностью города и полностью соответствует нормам контракта. Монтаж выполнен в рамках гарантийных обязательств, утверждают в мэрии.

Тем не менее местный активист Василий Кунышев направил обращения в СК, прокуратуру и МВД с просьбой проверить обоснованность затрат. А активист Олег Коротков опубликовал видео после ремонта и призвал заменить объект на более эстетичный.

«Магнит» — это 10,5-метровая инсталляция с подсветкой из 10 тысяч светодиодов. Конструкция установлена при въезде в город. Власти объясняют ее название символическим притяжением всего хорошего к Магнитогорску.

Ранее в Кирове на улице Защитников Отечества горожан возмутила установка дорожных знаков прямо на пешеходной зоне: сперва появился знак «Остановка запрещена», а затем в 20 метрах от него — «Парковка». После жалоб первый знак сдвинули лишь на 10 сантиметров. При этом власти пообещали полностью исправить ситуацию, признав нелепое расположение знаков.

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