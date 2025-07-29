Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 14:46

Художник Сафронов пригласил москвичей посмотреть арт-объект с его картинами

Никас Сафронов Никас Сафронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичам следует посетить новый временный арт-объект — огромный шар с картинами, который в ближайшее время откроется на Страстном бульваре, заявил NEWS.ru народный художник России Никас Сафронов. По его словам, работа создана в рамках фестиваля «Лето в Москве» и станет альтернативой скульптуре «Большая глина № 4».

Сегодня мы сделали новый арт-объект в центре Москвы на Страстном бульваре. В эти часы он доделывается. Зная, что скульптуры «Большая глина» скоро не будет, мы предложили свой арт-объект. Он будет временным в рамках фестиваля «Лето в Москве». Это шар, огромный шар. Он чуть больше, чем «глина». Этот шар называется «Ты есть искусство». Находится эта работа в начале Страстного бульвара — огромный шар с моими картинами и очень интересной, на мой взгляд, концепцией, — пояснил Сафронов.

Как отметил художник, арт-объект уже привлекает внимание прохожих, несмотря на то что его строительство еще не завершено. По его словам, шар отличается ярким дизайном и вызывает у людей положительные эмоции, что выделяет его на фоне некоторых зарубежных образцов современного искусства.

Пока идет строительство шара с картинами на Страстном бульваре, к нему постоянно подходят люди и фотографируются с ним. Он яркий, милый, симпатичный и вызывает у людей улыбку и радость. Все хотят скорее подойти и сфотографироваться с ним. Вот это современное искусство от нас — это то, что мы можем предложить как противовес тому, что предлагают за рубежом. Шар будет готов к концу недели, — резюмировал Сафронов.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предложил убрать с Болотной набережной в Москве скульптуру швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4», иначе она вскоре может подвергнуться вандализму. Он пояснил, что большинство жителей столицы скульптура раздражает, поскольку они видят в ней «субстанцию на букву г».

искусство
Москва
художники
Никас Сафронов
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эндокринолог раскрыла неожиданную опасность хронического недосыпа
Житель Екатеринбурга раскрыл подробности обрушения офисного здания
В Госдуме заявили, что мораторий на смертную казнь России навязал Запад
Названа причина обрушения офисного здания в Екатеринбурге
Россия пригрозила Норвегии мерами за отказ от соглашения 1976 года
На Украине планируют отменить монеты одного номинала
В МИД России отреагировали на решение Норвегии по ограничению рыболовства
Пожар в строящейся московской многоэтажке попал на видео
Известный португальский футболист подал документы на российскую визу
Появились кадры последствий обрушения здания в Екатеринбурге
Сафронов объяснил, почему россияне невзлюбили скульптуру на Болотной
Политтехнолог объяснил, как США могут сместить Зеленского
США дали отсрочку от нефтяных санкций российско-сербской компании
Как выбрать авиарейс, чтобы не застрять в аэропорту: советы экспертов
«Не от большого ума»: Прохор Шаляпин высказался об известном психологе
Оперную певицу Максакову-Игенбергс объявили в международный розыск
Названа альтернатива «заморозке» цен на продукты
Рабочие попали в огненную ловушку на севере Москвы
В Роспотребнадзоре перечислили продукты, которые быстро портятся в жару
Почему «Столички» и «Неофарм» не работают 29 июля: причины, когда починят
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Борщ сидит в печенке? Машхурда — то, что вам нужно: вкуснятина по-узбекски
Общество

Борщ сидит в печенке? Машхурда — то, что вам нужно: вкуснятина по-узбекски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.