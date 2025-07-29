Художник Сафронов пригласил москвичей посмотреть арт-объект с его картинами

Москвичам следует посетить новый временный арт-объект — огромный шар с картинами, который в ближайшее время откроется на Страстном бульваре, заявил NEWS.ru народный художник России Никас Сафронов. По его словам, работа создана в рамках фестиваля «Лето в Москве» и станет альтернативой скульптуре «Большая глина № 4».

Сегодня мы сделали новый арт-объект в центре Москвы на Страстном бульваре. В эти часы он доделывается. Зная, что скульптуры «Большая глина» скоро не будет, мы предложили свой арт-объект. Он будет временным в рамках фестиваля «Лето в Москве». Это шар, огромный шар. Он чуть больше, чем «глина». Этот шар называется «Ты есть искусство». Находится эта работа в начале Страстного бульвара — огромный шар с моими картинами и очень интересной, на мой взгляд, концепцией, — пояснил Сафронов.

Как отметил художник, арт-объект уже привлекает внимание прохожих, несмотря на то что его строительство еще не завершено. По его словам, шар отличается ярким дизайном и вызывает у людей положительные эмоции, что выделяет его на фоне некоторых зарубежных образцов современного искусства.

Пока идет строительство шара с картинами на Страстном бульваре, к нему постоянно подходят люди и фотографируются с ним. Он яркий, милый, симпатичный и вызывает у людей улыбку и радость. Все хотят скорее подойти и сфотографироваться с ним. Вот это современное искусство от нас — это то, что мы можем предложить как противовес тому, что предлагают за рубежом. Шар будет готов к концу недели, — резюмировал Сафронов.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предложил убрать с Болотной набережной в Москве скульптуру швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4», иначе она вскоре может подвергнуться вандализму. Он пояснил, что большинство жителей столицы скульптура раздражает, поскольку они видят в ней «субстанцию на букву г».