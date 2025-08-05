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05 августа 2025 в 11:59

Раскрыто, как Зеленский поставил «черную метку» на Харькове

Политолог Марков: фото Зеленского в Харькове говорит о скорой потере города

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Фотография украинского лидера Владимира Зеленского в Харькове у стелы с названием города является предвестником скорого взятия этого населенного пункта российскими войсками, заявил политолог Сергей Марков в Telegram-канале. По его словам, все города, у стел которых фотографировался президент, перешли под контроль России.

Ранее Зеленский всегда публиковал свое фото на фоне стел разных городов, которые потом были взяты армией России. Поэтому создалось народное поверье: если Зеленский сделал фото на фоне стелы какого то города, то значит, скоро этот город возьмет армия России. Бахмут (Артемовск. — NEWS.ru), Мариуполь. Авдеевка, — написал политолог.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что крупные украинские города Сумы и Харьков станут частью буферной зоны, формируемой российскими войсками. Они могут перейти под контроль ВС РФ в случае дальнейшего наступления, подчеркнул эксперт. Судьба этих населенных пунктов во многом зависит от действий украинского руководства, добавил Дандыкин.

Владимир Зеленский
Украина
Харьков
Сергей Марков
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