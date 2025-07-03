Стала известна судьба Сум и Харькова при наступлении армии России Военэксперт Дандыкин: Сумы и Харьков могут войти в буферную зону России

Украинские города Сумы и Харьков войдут в буферную зону России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, они могут оказаться под контролем российской армии в случае дальнейшего наступления. Он отметил, что судьба городов во многом зависит от действий украинской стороны, включая возможные удары по мирным населенным пунктам.

Думаю, Сумы и Харьков войдут в буферную зону России. Это вполне вероятно, допускаю такой вариант. Все зависит от договороспособности Киева, от того, как он будет кочевряжиться, будет ли он наносить удары по мирным городам ракетами и беспилотниками. Кто-то из жителей Сум ждет Россию, поэтому не уезжают, стараются дожить, — пояснил Дандыкин.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщил, что российские военные уничтожили под Сумами, в районе населенного пункта Алексеевка, наемника Вооруженных сил Украины из США Даниэля Александра Пола Вудс-Риза. По его данным, военнослужащий находился в зоне боевых действий с 2022 года. Минобороны России эту информацию не комментировало.