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05 августа 2025 в 15:54

Пассажиры после ужаса на трассе М-4 «Дон» продолжили путь до Москвы

Губернатор Миляев: не получившие повреждений в ДТП под Тулой отправлены в Москву

Фото: Пресс-служба правительства Тульской области/РИА Новости

Пассажиры автобуса Луганск — Москва, которые не получили никаких повреждений в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Тульской области, продолжили свой маршрут в столицу, заявил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, речь идет о 13 пассажирах.

13 пассажиров, которые не пострадали и были доставлены в ПВР в Киреевск, в настоящее время направляются на автобусе в Москву, — написал Миляев.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло на 228-м километре федеральной трассы М-4 «Дон». Предварительная версия указывает, что автобус маршрута Луганск — Москва столкнулся с опорой пункта взимания платы. Основной причиной инцидента, вероятно, стал сильный туман, ограничивший видимость на дороге. По данным пресс-службы ГУ МВД по Тульской области, в результате аварии пострадали более 30 человек, включая четырех детей.

Следственный комитет инициировал процессуальную проверку по факту ДТП. На место аварии были направлены оперативно-следственные группы и криминалисты, которым предстоит детально установить причины и обстоятельства произошедшего.

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