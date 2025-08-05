Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 09:50

Прокуратура и СК взялись за ДТП с пассажирским автобусом под Тулой

Прокуратура поставила на контроль ситуацию вокруг ДТП с автобусом под Тулой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Киреевская межрайонная прокуратура Тульской области поставила на контроль ситуацию вокруг ДТП с пассажирским автобусом на трассе М-4 «Дон», в результате которого пострадали свыше 30 человек, сообщила пресс-служба ведомства. Региональное управление Следственного комитета также проводит по данному факту проверку, следует из официального сообщения.

Киреевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП с участием пассажирского автобуса, случившегося утром 05.08.2025 на 228-м км автомобильной трассы М-4 «Дон» в Киреевском районе Тульской области, — говорится в сообщении.

Тем временем СК организовал процессуальную проверку в связи с происшествием. К месту ДТП выехали следователи и криминалисты, они должны установить все обстоятельства случившегося.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что авария с пассажирским автобусом на трассе М-4 «Дон» в Тульской области могла произойти из-за сильного тумана. Транспортное средство столкнулось с опорой на пункте оплаты на автодороге.

ДТП
аварии
прокуратура
Следственный комитет
автобусы
Тульская область
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине
РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Пьяный россиянин угнал машину бабушки, пока она лежала в реанимации
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Булгур с курицей в сливочном соусе: быстрый ужин за 30 минут
Россиянина похитили за отказ отдать 2,3 млн рублей
Манул Молния стал Борисом и сменил место прописки
«Думал, фейерверк»: юношу убили из купленного у бойца СВО оружия
«Кульминация репрессий режима»: в МИД РФ отреагировали на приговор Гуцул
Рогов рассказал, чем обернутся для Зеленского потери в Сумской области
Аналитик заявил о создании ВСУ рекламного женского подразделения
Экономист назвал последствия переезда госкомпаний из Москвы в регионы
Трамп похвастался, как в НАТО работают по его указке
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.