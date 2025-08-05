Прокуратура и СК взялись за ДТП с пассажирским автобусом под Тулой

Прокуратура и СК взялись за ДТП с пассажирским автобусом под Тулой Прокуратура поставила на контроль ситуацию вокруг ДТП с автобусом под Тулой

Киреевская межрайонная прокуратура Тульской области поставила на контроль ситуацию вокруг ДТП с пассажирским автобусом на трассе М-4 «Дон», в результате которого пострадали свыше 30 человек, сообщила пресс-служба ведомства. Региональное управление Следственного комитета также проводит по данному факту проверку, следует из официального сообщения.

Киреевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП с участием пассажирского автобуса, случившегося утром 05.08.2025 на 228-м км автомобильной трассы М-4 «Дон» в Киреевском районе Тульской области, — говорится в сообщении.

Тем временем СК организовал процессуальную проверку в связи с происшествием. К месту ДТП выехали следователи и криминалисты, они должны установить все обстоятельства случившегося.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что авария с пассажирским автобусом на трассе М-4 «Дон» в Тульской области могла произойти из-за сильного тумана. Транспортное средство столкнулось с опорой на пункте оплаты на автодороге.