Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 15:50

Раскрыта дата похорон спортивного комментатора Гришина

Погибшего спортивного комментатора Гришина похоронят 7 августа

Александр Гришин Александр Гришин Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Похороны российского спортивного комментатора Александра Гришина запланированы на четверг, 7 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на его вдову Анастасию Гришину. Время и место похорон по просьбе семьи не разглашаются.

Сашу похоронят в четверг, — сказала Гришина.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт» (позднее «Россия 2»), с 2015 по 2018 год — на телеканале «Матч ТВ». Он комментировал матчи чемпионатов мира и Европы по футболу, а также чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию.

Комментатор погиб в ночь на 5 августа, ему было 47 лет. Родные забили тревогу, потому что он долго не возвращался домой. Позднее сотрудники полиции связались с женой Гришина и сообщили, что журналиста нашли мертвым на путях. Позже выяснилось, что спортивный комментатор погиб в результате несчастного случая — он попал под электричку, возвращаясь домой с работы.

В пресс-службе Первого канала прокомментировали гибель Гришина. Там отметили, что спорт был для комментатора не работой, а призванием, любимым делом, которому он отдал большую часть жизни. Первый канал, друзья и коллеги Гришина выразили соболезнования семье погибшего.

погибшие
комментаторы
несчастные случаи
похороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гидроцикл снес двух российских школьниц в Японском море
Покупатели популярных влажных салфеток массово подхватили опасную болезнь
Участники бонусной программы «Аэрофлота» не могут потратить мили
В Минспорте анонсировали масштабное изменение в российском футболе
Родителей матерящихся подростков предложили наказывать штрафом
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Украина усилила репрессии против «отмененного» продюсера Quest Pistols
В РПЦ раскрыли число находящихся в зоне СВО священников
Европу предупредили о последствиях от снятия в России моратория на РСМД
Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине
РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.