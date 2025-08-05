Раскрыта дата похорон спортивного комментатора Гришина

Похороны российского спортивного комментатора Александра Гришина запланированы на четверг, 7 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на его вдову Анастасию Гришину. Время и место похорон по просьбе семьи не разглашаются.

Сашу похоронят в четверг, — сказала Гришина.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт» (позднее «Россия 2»), с 2015 по 2018 год — на телеканале «Матч ТВ». Он комментировал матчи чемпионатов мира и Европы по футболу, а также чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию.

Комментатор погиб в ночь на 5 августа, ему было 47 лет. Родные забили тревогу, потому что он долго не возвращался домой. Позднее сотрудники полиции связались с женой Гришина и сообщили, что журналиста нашли мертвым на путях. Позже выяснилось, что спортивный комментатор погиб в результате несчастного случая — он попал под электричку, возвращаясь домой с работы.

В пресс-службе Первого канала прокомментировали гибель Гришина. Там отметили, что спорт был для комментатора не работой, а призванием, любимым делом, которому он отдал большую часть жизни. Первый канал, друзья и коллеги Гришина выразили соболезнования семье погибшего.