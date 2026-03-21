Известный комментатор словами из басни Крылова описал ситуацию в «Спартаке»

Комментатор Генич считает, что смена тренера не поможет «Спартаку»

Смена тренера, скорее всего, не поможет московскому «Спартаку», так как ситуация в клубе выглядит безвыходной, считает футбольный комментатор Константин Генич. В эфире «Матч ТВ» он словами из басни «Квартет» Ивана Крылова указал на то, что изменения в команде не дают желаемого результата.

Что касается «Спартака», мне кажется, вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь. Вот какого тренера ни назначь в «Спартак», все равно будет одно и то же, — сказал Генич.

В 21-м туре Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл московский «Спартак» со счетом 2:0. Матч прошел на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил два пенальти в ворота «Спартака»: на 45-й минуте реализовал Александр Соболев, а на 81-й — Джон Дуран. Второй удар с точки был подтвержден после просмотра VAR (видеопомощник судьи).

Ранее московский «Спартак» одержал победу в ответном полуфинале Кубка России по Пути РПЛ над «Динамо». Единственный гол забил Кристофер Ву на 58-й минуте.

До этого глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за поведение болельщиков. После встречи фанаты сломали кресла, повредили санитарные помещения и оставили на стенах оскорбительные надписи.