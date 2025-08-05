Аферист обманул 10 женщин на 50 млн рублей Суд приговорил афериста к 11 годам за обман 10 женщин на 50 млн рублей

В Москве суд заочно приговорил брачного афериста Надира Абулова к 11 годам колонии за мошенничество на сумму свыше 50 млн рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Мужчина обманул 10 женщин, представляясь успешным холостяком, и выманивал у них деньги под видом совместного будущего и семейного бизнеса.

По данным следствия, Абулов действовал не один — в схеме участвовала его дочь Диана Дабсон. Она поддерживала образ, созданный отцом, общалась с женщинами, убеждала их в серьезности его намерений и помогала оформлять кредиты.

Пострадавшие передавали накопления, продавали имущество, брали ссуды. В результате общая сумма ущерба превысила 50 млн рублей. Суд рассмотрел дело заочно, так как мужчина находится в розыске. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. Избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Ранее в Санкт-Петербурге 86-летний ученый стал жертвой мошенников, которые обманули его на 5,6 млн рублей. Злоумышленники связались с пенсионером через мессенджер. Они представились сотрудниками разных организаций и убедили его снять все сбережения, включая деньги жены. А затем заставили передать деньги курьерам. По факту хищения возбуждено уголовное дело.