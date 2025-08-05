«Месть за обиды и ненависть»: Додон об отношении Санду к приговору Гуцул

Евгения Гуцул с супругом и сыном у здания суда в Кишиневе

«Месть за обиды и ненависть»: Додон об отношении Санду к приговору Гуцул Экс-президент Молдавии Додон назвал приговор Гуцул местью со стороны Санду

Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, вынесенный районным судом Кишинева, является местью со стороны президента Молдавии Майи Санду, заявил бывший глава республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале. Экс-глава Молдавии обвинил действующие власти в авторитаризме.

Додон отметил, что Кишинев разрушил судьбу не просто политика, но женщины, матери и избранного народом лидера. По его мнению, все, чего удалось добиться Санду, это «отомстить за глубокие личные обиды и ненависть» к той, что смогла достичь народного признания, которого лишена молдавский президент.

Повторюсь: мы живем в автократическом государстве, которым управляют люди, лишенные эмпатии и заботы о гражданах и народе. 28 сентября мы спасем страну от них, — заключил Додон.

Суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузии к семи годам колонии общего режима. Она была признана виновной в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году. Кроме того, к шести годам заключения приговорили бывшего секретаря оппозиционной партии «Шор» Светлану Попан.