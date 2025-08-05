«Месть за обиды и ненависть»: Додон об отношении Санду к приговору Гуцул

Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, вынесенный районным судом Кишинева, является местью со стороны президента Молдавии Майи Санду, заявил бывший глава республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале. Экс-глава Молдавии обвинил действующие власти в авторитаризме.
Додон отметил, что Кишинев разрушил судьбу не просто политика, но женщины, матери и избранного народом лидера. По его мнению, все, чего удалось добиться Санду, это «отомстить за глубокие личные обиды и ненависть» к той, что смогла достичь народного признания, которого лишена молдавский президент.
Повторюсь: мы живем в автократическом государстве, которым управляют люди, лишенные эмпатии и заботы о гражданах и народе. 28 сентября мы спасем страну от них, — заключил Додон.
Суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузии к семи годам колонии общего режима. Она была признана виновной в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году. Кроме того, к шести годам заключения приговорили бывшего секретаря оппозиционной партии «Шор» Светлану Попан.