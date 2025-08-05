Лидеры двух крупных стран посетят Молдавию в конце лета

Лидеры двух крупных стран посетят Молдавию в конце лета Макрон и Мерц планируют посетить Молдавию в конце августа

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц посетят Молдавию в конце августа, информирует Euronews. По данным источника, визит в республику также намечен и у лидеров ряда других стран. Точные даты посещения не раскрываются.

Президент Румынии Никушор Дан, а также президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск в конце августа посетят Молдавию, — говорится в публикации.

Политики встретятся с лидером республики Майей Санду. Пока не сообщается, какие темы и в каком формате будут обсуждать гости восточноевропейской страны.

Ранее ЦИК Молдавии зарегистрировала оппозиционный Патриотический избирательный блок как кандидата на выборы в парламент республики. Экс-президент Игорь Додон подтвердил готовность доказать, что страна «не принадлежит чужакам и торговцам родиной».

В Госдуме отмечали, что молдавские власти специально пытаются ухудшить отношения России и Приднестровья. Зампред комитета по международным делам Алексей Чепа допустил, что перед выборами в парламент республики могут начаться провокации.