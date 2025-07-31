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31 июля 2025 в 16:01

В Госдуме назвали цель провокаций Молдавии против России в Приднестровье

Депутат Чепа: Молдавия пытается вбить клин между Россией и Приднестровьем

Майя Санду Майя Санду Фото: Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

Молдавские власти намеренно пытаются ухудшить отношения России и Приднестровья, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, перед парламентскими выборами в Молдавии могут начаться провокации против российских миротворцев.

[Власти Молдавии] всячески ущемляют жителей Приднестровья и делают все возможное, чтобы вбить клин между Приднестровской Республикой и Россией. Всячески мешают и препятствуют сотрудничеству между нашими странами. Да, [будут усугублять], перед выборами они всячески провоцируют. Сейчас и Европа им подыгрывает в этом вопросе. Я еще какое-то время назад предполагал, что мы можем увидеть провокации против ограниченного контингента наших миротворцев, — сказал Чепа.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна может мирным путем избавиться от контингента Вооруженных сил России в Приднестровской Молдавской Республике. По ее словам, в таком случае появится «геополитическое окно возможностей».

Молдавия
Приднестровье
Россия
Алексей Чепа
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Софья Якимова
С. Якимова
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