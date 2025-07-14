Зеленский подвел итоги встречи со спецпосланником Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел в Киеве встречу со спецпосланником президента США Китом Келлогом. По словам украинского лидера, стороны обсудили закупки вооружения для ВСУ вместе с европейскими странами.

Встретился с генералом Китом Келлогом <…> Обсудили <…> усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой, — написал он.

Зеленский добавил, что обсудил с Келлогом и санкции против России. Он выразил надежду на «лидерство Соединенных Штатов» в этом вопросе.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что спецпосланник президента США во время визита в Киев может использовать военную помощь как рычаг давления. По мнению эксперта, американская сторона в закрытых переговорах может потребовать от Украины реформирования политической системы, включая перестановки в правительстве.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что для Москвы важно, чтобы Келлог в ходе своего визита в Киев 14 июля продолжал посреднические усилия Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. При этом представитель Кремля отметил, что у Москвы нет никаких ожиданий от этого визита, они должны быть у самого американского политика и украинской стороны.