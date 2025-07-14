Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 15:03

Политолог раскрыл план Келлога по шантажу Украины

Дудаков: США могут потребовать у Киева кадровых перестановок в обмен на оружие

Кит Келлог Кит Келлог Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Спецпосланник президента США Кит Келлог во время визита в Киев может использовать военную помощь как рычаг давления, высказал мнение политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с Lenta.ru. По мнению эксперта, американская сторона в закрытых переговорах может потребовать от Украины реформирования политической системы, включая перестановки в правительстве.

Я вполне допускаю, что администрация Трампа попытается пошантажировать украинцев. Я думаю, что, в частности, им могут пообещать дополнительные поставки вооружений в обмен на то, что мы увидим процесс переформатирования украинской политики в том ключе, который хотела бы видеть нынешняя республиканская администрация. То есть не зря сейчас много разговоров ходит о возможных больших перестановках в кабинете министров Украины, — пояснил эксперт.

Дудаков предположил, что эти вопросы могут быть подняты во время личных встреч Келлога с главой ОП Андреем Ермаком и президентом Владимиром Зеленским. Также в повестку может войти тема коррупции при распределении военной помощи во времена администрации Джо Байдена. При этом публично, по мнению аналитика, американский представитель будет придерживаться дипломатичного тона, учитывая его репутацию сторонника Украины.

Поэтому здесь рычаги давления у американской администрации имеются, и я думаю, что не публично ими будут пользоваться. Что касается публичной части, я думаю, что она будет проходить в максимально дипломатическом формате, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что для Москвы важно, чтобы спецпредставитель президента США Кит Келлог в ходе своего визита в Киев 14 июля продолжал посреднические усилия Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. При этом представитель Кремля отметил, что у Москвы нет никаких ожиданий от этого визита, они должны быть у самого американского политика и украинской стороны.

Кит Келлог
Украина
США
визиты
военная помощь
Киев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Спрятался за женщину»: в Раде раскритиковали решения по будущему премьеру
Пранки над полицией, налоги, бегство в Дубай: за что хотят посадить Subo
Польские пограничники применили оружие против мигранта
В России 19-летний солдат-срочник погиб после теплового удара
Макрон выступил перед армией Францией с необычным призывом
Главу курской Корпорации развития обвинили во вредительстве
В США рассказали о готовности Трампа «ударить кувалдой» по России
Роза Сябитова оценила идею создать площадки для романтических знакомств
Зеленский поменял главу правительства Украины
«Радостно объявим миру»: военэксперт раскрыл важную роль Краматорска
Синоптик ответила, ждать ли этим летом температурных рекордов в Москве
В Германии раскрыли план по закупке систем Patriot для передачи Украине
Пропажа вертолета Ми-8 на Дальнем Востоке попала под прицел СК
Суд вынес приговор Акунину по делу о терроризме
Тревожный сон о тюрьме: к чему снится побег или выход на волю?
Маск раскрыл новые детали о модели ИИ Grok 4
В ГД раскрыли, что мешает Евросоюзу готовиться к конфликту с Россией
Орган Сталина: почему нацисты боялись «Катюши» больше смерти
Автоэксперт раскрыл, чем грозит мытье машины в жару
Не рулеты и не оладьи! Готовлю из кабачков торт: 7 лучших рецептов
Дальше
Самое популярное
В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.