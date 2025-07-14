Политолог раскрыл план Келлога по шантажу Украины

Спецпосланник президента США Кит Келлог во время визита в Киев может использовать военную помощь как рычаг давления, высказал мнение политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с Lenta.ru. По мнению эксперта, американская сторона в закрытых переговорах может потребовать от Украины реформирования политической системы, включая перестановки в правительстве.

Я вполне допускаю, что администрация Трампа попытается пошантажировать украинцев. Я думаю, что, в частности, им могут пообещать дополнительные поставки вооружений в обмен на то, что мы увидим процесс переформатирования украинской политики в том ключе, который хотела бы видеть нынешняя республиканская администрация. То есть не зря сейчас много разговоров ходит о возможных больших перестановках в кабинете министров Украины, — пояснил эксперт.

Дудаков предположил, что эти вопросы могут быть подняты во время личных встреч Келлога с главой ОП Андреем Ермаком и президентом Владимиром Зеленским. Также в повестку может войти тема коррупции при распределении военной помощи во времена администрации Джо Байдена. При этом публично, по мнению аналитика, американский представитель будет придерживаться дипломатичного тона, учитывая его репутацию сторонника Украины.

Поэтому здесь рычаги давления у американской администрации имеются, и я думаю, что не публично ими будут пользоваться. Что касается публичной части, я думаю, что она будет проходить в максимально дипломатическом формате, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что для Москвы важно, чтобы спецпредставитель президента США Кит Келлог в ходе своего визита в Киев 14 июля продолжал посреднические усилия Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. При этом представитель Кремля отметил, что у Москвы нет никаких ожиданий от этого визита, они должны быть у самого американского политика и украинской стороны.