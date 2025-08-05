Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 15:47

Терапевт раскрыл неожиданную пользу ходьбы босиком

Терапевт Кондрахин заявил, что ходьба босиком полезна для ментального здоровья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ходить босиком полезно не только для физического, но и для ментального здоровья, заявил «Вечерней Москве» терапевт Андрей Кондрахин. Он отметил, что такая практика позволяет человеку расслабиться и избавиться от негативных мыслей.

Хождение по гальке позволяет разгрузить стопу и немного потренировать ее. А хождение босыми ногами по песку положительно влияет на психоэмоциональное состояние человека, дарит ему положительные эмоции и улучшает настроение, — подчеркнул Кондрахин.

Врач пояснил, что когда босая нога соприкасается с поверхностью, происходит стимуляция кожи стопы. Так называемый массаж рефлекторных зон на стопе полезен для всего организма человека. По его словам, особенно важно ходить без обуви детям с трех лет и до совершеннолетия — именно в этот период формируется костный скелет.

Ранее психолог Наталья Данилова заявила, что справиться с летней тоской помогут прогулки босиком на природе. Она также порекомендовала не гнаться за идеальным летом из соцсетей и не обесценивать состояние тоски.

терапевты
психика
здоровье
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Марочко раскрыл число сдавшихся в плен солдат ВСУ в ЛНР
В ЛНР выросло число погибших после удара дрона по водоканалу
«Склифосовский», тайный брак, слухи о критике СВО: как живет Мария Куликова
Союз Милф, иноагенты и Патрики: все об отсылках в «Двух холмах» к жизни
Вспышка опасного заболевания унесла еще одну жизнь в Нью-Йорке
Олимпийская чемпионка напала на возлюбленного
В Госдуме предложили новый способ борьбы с разводами
Нерд — это новый крутой? Значение и эволюция термина
Трамп поднялся на крышу Белого дома в поисках «места для размещения ракет»
Школьник получил ожоги после игр с бутылкой и зажигалкой
Саманта Смит: правда и мифы о гибели «девочки, которая не боялась СССР»
Гидроцикл снес двух российских школьниц в Японском море
Покупатели популярных влажных салфеток массово подхватили опасную болезнь
Участники бонусной программы «Аэрофлота» не могут потратить мили
В Минспорте анонсировали масштабное изменение в российском футболе
Родителей матерящихся подростков предложили наказывать штрафом
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.