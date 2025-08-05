Терапевт раскрыл неожиданную пользу ходьбы босиком

Ходить босиком полезно не только для физического, но и для ментального здоровья, заявил «Вечерней Москве» терапевт Андрей Кондрахин. Он отметил, что такая практика позволяет человеку расслабиться и избавиться от негативных мыслей.

Хождение по гальке позволяет разгрузить стопу и немного потренировать ее. А хождение босыми ногами по песку положительно влияет на психоэмоциональное состояние человека, дарит ему положительные эмоции и улучшает настроение, — подчеркнул Кондрахин.

Врач пояснил, что когда босая нога соприкасается с поверхностью, происходит стимуляция кожи стопы. Так называемый массаж рефлекторных зон на стопе полезен для всего организма человека. По его словам, особенно важно ходить без обуви детям с трех лет и до совершеннолетия — именно в этот период формируется костный скелет.

Ранее психолог Наталья Данилова заявила, что справиться с летней тоской помогут прогулки босиком на природе. Она также порекомендовала не гнаться за идеальным летом из соцсетей и не обесценивать состояние тоски.