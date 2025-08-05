Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 14:38

«Непредсказуемый сценарий»: подпольщик о дальнейшей судьбе Зеленского

Подпольщик Лебедев допустил, что Зеленского могут казнить на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президента Украины Владимира Зеленского могут казнить в результате военного переворота, допустил в беседе с NEWS.ru координатор сил николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, силовая смена власти в стране может состояться в случае инспирации со стороны Запада.

Если он (военный переворот. — NEWS.ru) будет инспирирован Западом, то да. В этом случае ситуация может развиваться по самому непредсказуемому сценарию. Владимира Зеленского могут повесить, — заявил Лебедев.

Ранее секретарь Женевского международного института исследования проблем мира (GIPRI) Ишэм Лемиси заявил, что Украина окончательно превратилась в полуколонию Запада. Так эксперт прокомментировал данные Службы внешней разведки России, что власти США и Великобритании договорились о замене украинского лидера Владимира Зеленского на бывшего главкома ВСУ, ныне посла в Лондоне Валерия Залужного. По мнению Лемиси, страна потеряла свой суверенитет еще в 2014 году, когда произошел государственный переворот.

До этого СВР сообщала, что представители западных стран провели тайные переговоры с украинскими чиновниками об отстранении Зеленского от власти. По данным разведки, встреча с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя ГУР Кирилла Буданова и Валерия Залужного прошла на одном из альпийских курортов. Ермак и Буданов поддержали это решение, получив гарантии сохранения своих должностей и влияния на будущие кадровые назначения.

Запад
Владимир Зеленский
госперевороты
Украина
Андрей Веселов
А. Веселов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный подросток угнал машину находящейся в реанимации бабушки
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Булгур с курицей в сливочном соусе: быстрый ужин за 30 минут
Россиянина похитили за отказ отдать 2,3 млн рублей
Манул Молния стал Борисом и сменил место прописки
«Думал, фейерверк»: юношу убили из купленного у бойца СВО оружия
«Кульминация репрессий режима»: в МИД РФ отреагировали на приговор Гуцул
Рогов рассказал, чем обернутся для Зеленского потери в Сумской области
Аналитик заявил о создании ВСУ рекламного женского подразделения
Экономист назвал последствия переезда госкомпаний из Москвы в регионы
Трамп похвастался, как в НАТО работают по его указке
Раскрыто число пострадавших в ДТП с маршруткой в Дагестане
Украинский дрон атаковал коммунальщиков в ЛНР
«Будут платить»: Трамп пригрозил ЕС новым повышением пошлин
Суд вынес вердикт в отношении рэпера Тимати
«Это блеф»: энергетик о противоречивых угрозах Трампа снизить цену на нефть
Плавающие на лодке по улице петербуржцы попали на видео
«Получают пособия, паразитируют»: в ФРГ предложили выгнать 1 млн украинцев
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.