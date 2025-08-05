«Непредсказуемый сценарий»: подпольщик о дальнейшей судьбе Зеленского Подпольщик Лебедев допустил, что Зеленского могут казнить на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского могут казнить в результате военного переворота, допустил в беседе с NEWS.ru координатор сил николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, силовая смена власти в стране может состояться в случае инспирации со стороны Запада.

Если он (военный переворот. — NEWS.ru) будет инспирирован Западом, то да. В этом случае ситуация может развиваться по самому непредсказуемому сценарию. Владимира Зеленского могут повесить, — заявил Лебедев.

Ранее секретарь Женевского международного института исследования проблем мира (GIPRI) Ишэм Лемиси заявил, что Украина окончательно превратилась в полуколонию Запада. Так эксперт прокомментировал данные Службы внешней разведки России, что власти США и Великобритании договорились о замене украинского лидера Владимира Зеленского на бывшего главкома ВСУ, ныне посла в Лондоне Валерия Залужного. По мнению Лемиси, страна потеряла свой суверенитет еще в 2014 году, когда произошел государственный переворот.

До этого СВР сообщала, что представители западных стран провели тайные переговоры с украинскими чиновниками об отстранении Зеленского от власти. По данным разведки, встреча с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя ГУР Кирилла Буданова и Валерия Залужного прошла на одном из альпийских курортов. Ермак и Буданов поддержали это решение, получив гарантии сохранения своих должностей и влияния на будущие кадровые назначения.