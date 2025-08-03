Из 4 кг огурцов получила 10 банок! Хрустящие огурчики по-корейски на зиму

Огурчики по-корейски — хрустящее лето в банке! Эти огурчики — настоящая находка для любителей пикантных закусок. Хрустящие, ароматные, с приятной остринкой — они украсят любой стол и продержатся в погребе до следующего урожая. Проверено — банки опустошаются быстрее, чем успеваешь сделать новые!

Тебе понадобится: 1,5 кг огурцов, 2 моркови, 2 луковицы, пучок укропа, 6 зубчиков чеснока, острый перец по вкусу. Для маринада: 40 г соли, 80 г сахара, 80 мл уксуса 9%, 100 мл масла, 1 ч. л. черного перца, 1 ч. л. кориандра.

Приготовление: огурцы нарежь вдоль четвертинками, морковь — соломкой, лук — полукольцами. Чеснок и перец измельчи, укроп поруби. Смешай овощи с зеленью и специями. Отдельно соедини все компоненты маринада, залей овощи, хорошо перемешай. Оставь под гнетом на 3 часа при комнатной температуре, затем разложи по банкам вместе с соком. Храни в холодильнике — через сутки можно пробовать!

Эти огурчики хороши и как самостоятельная закуска, и как дополнение к мясу или картошке. Особенно вкусны с шашлыком!

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