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05 августа 2025 в 15:24

Риелтор оценила идею ввести в регионах различные ставки по ипотеке

Риелтор Перескокова заявила, что различные ставки по ипотеке создадут риски

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дифференцированная ставка ипотечного кредитования по регионам в зависимости от уровня доходов может усложнить получение кредита, заявила «Ридусу» риелтор Наталья Перескокова. Эксперт не исключила, что эта мера создаст риск махинаций с регистрацией.

По какому методу оценивать уровень доходов в регионе? По общей ставке или создавать некую вилку для различных категорий по доходам? Эти и другие вопросы в конечном итоге могут усложнить получение ипотеки, — отметила Перескокова.

Во избежание жульничества она предложила назначить ставку менее 6% и позволить покупать по ней недвижимость исключительно в том регионе, где проживает человек. По ее словам, это позволит сгладить неравенство между крупными городами и глубинками.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России необходимо установить дифференцированную ставку ипотеки в зависимости от региона. Он отметил, что это поспособствует развитию внутри страны.

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