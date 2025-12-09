ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 16:21

Россиянам рассказали, за что они переплачивают при покупке в новостройке

Эксперт Дыдалина: скрытые платежи добавляют до 10% к стоимости квартиры

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Покупка квартиры в новостройке сопряжена с дополнительными расходами, которые могут увеличить ее заявленную стоимость на 5–10%, заявила NEWS.ru исполнительный директор риелторской компании «Этажи» Регина Дыдалина. Основные риски переплаты связаны с приобретением жилья в ипотеку.

Фактически цена квартиры при покупке не за наличные из-за различного рода комиссий и платежей может вырасти на 5–10%. При приобретении жилья в кредит застройщики вынуждены закладывать в стоимость банковскую комиссию, плюс покупатель несет затраты на страхование залогового объекта, — сказала Дыдалина.

При этом в большинстве случаев при приобретении квартиры в новостройке вознаграждение риелтору покупатель не платит, оно включено в операционные затраты застройщика по реализации своих квартир, отметила эксперт.

Минимум комиссий возможен при приобретении квартиры без привлечения кредитных средств и рассрочек, добавила Дыдалина. В этом случае затраты, как правило, ограничены обязательными платежами по регистрации прав собственности, уточнила она.

Ранее стало известно, что программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» теперь позволяет приобретать жилье не только в новостройках, но и на вторичном рынке в городах с ограниченным строительством. Как сообщила пресс-служба Министерства финансов России, право на льготный кредит получили все работники государственных и муниципальных учебных заведений на Дальнем Востоке и в Арктике, для которых отменены ограничения по должности, возрасту и семейному положению.

