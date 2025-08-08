Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Десятки тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров в Калифорнии

Более 50 тысяч человек могут покинуть дома из-за лесных пожаров в Калифорнии

Фото: Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 50 тысяч жителей штата Калифорния покинули свои дома или будут вынуждены эвакуироваться из-за лесных пожаров, сообщает ТАСС. Огонь бушует в парке Лос-Падрес, округах Сан-Луис-Обиспо и Санта-Барбара, в округе Лос-Анджелес.

К тушению пожаров привлечены более тысячи пожарных и авиация. Площадь самого крупного возгорания почти достигла 40 тысяч гектаров. Пострадали не менее трех человек. Начато расследование по факту возникновения пожаров.

Ранее немецкая перестраховочная компания Munich Re выяснила, что произошедшие в январе 2025 года пожары в Лос-Анджелесе привели к крупнейшим связанным с природными катастрофами страховым убыткам после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии. В первые шесть месяцев года объем связанного с природными катастрофами застрахованного ущерба составил $80 млрд (почти 6,6 трлн рублей). Половина суммы пришлась на пожары в Лос-Анджелесе.

В конце июля лесной пожар вспыхнул в горах в турецких районах Гюрсу и Кестель, быстро распространяясь из-за сильного ветра. В Бурсе даже выпал пепел. Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу сообщил, что для тушения использовали 13 самолетов. Из-за пожара огнем охвачено порядка 110 гектаров территории.

