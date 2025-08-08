Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 13:36

Пять жителей Херсонской области пострадали из-за атак ВСУ за сутки

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Пять жителей Херсонской области пострадали за минувшие сутки из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. В Голопристанском округе обстрелы привели к возникновению лесных пожаров общей площадью 234 га.

В Голопристанском округе в селе Гладковка ранены двое мужчин 2008 и 1976 годов рождения. В Новой Збурьевке пострадали мужчины 1971 и 1974 годов рождения. Все госпитализированы в Скадовскую ЦРБ с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. В Алешках ранена женщина 1961 года рождения, — написал Сальдо.

Четыре населенных пункта с населением в 731 человека в Каланчакском округе оставались без электроснабжения, подача электричества уже восстановлена. Более 42 тысяч человек оставались без света в Каховском, Новокаховском и Чаплинском округах. Электроснабжение частично восстановлено. Без света остаются 19 тысяч человек.

Ранее Вооруженные силы Украины за сутки 72 раза атаковали населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области. Обстрелам подверглись Великие Копани, Днепряны, Малая Лепетиха, Старая Маячка, Алешки, Раденск. Также под удар попали населенные пункты Каховка и Новая Каховка. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Херсонская область
атаки ВСУ
мирные жители
Владимир Сальдо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Галкина сбила машина в Латвии? Последствия, травмы, гипс
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.