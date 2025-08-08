Пять жителей Херсонской области пострадали из-за атак ВСУ за сутки

Пять жителей Херсонской области пострадали за минувшие сутки из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. В Голопристанском округе обстрелы привели к возникновению лесных пожаров общей площадью 234 га.

В Голопристанском округе в селе Гладковка ранены двое мужчин 2008 и 1976 годов рождения. В Новой Збурьевке пострадали мужчины 1971 и 1974 годов рождения. Все госпитализированы в Скадовскую ЦРБ с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. В Алешках ранена женщина 1961 года рождения, — написал Сальдо.

Четыре населенных пункта с населением в 731 человека в Каланчакском округе оставались без электроснабжения, подача электричества уже восстановлена. Более 42 тысяч человек оставались без света в Каховском, Новокаховском и Чаплинском округах. Электроснабжение частично восстановлено. Без света остаются 19 тысяч человек.

Ранее Вооруженные силы Украины за сутки 72 раза атаковали населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области. Обстрелам подверглись Великие Копани, Днепряны, Малая Лепетиха, Старая Маячка, Алешки, Раденск. Также под удар попали населенные пункты Каховка и Новая Каховка. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.