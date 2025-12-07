Раскрыт секрет фееричных последних ударов по Украине

Массированные удары по территории Украины стали эффективнее, так как производиться начали утром, заявил в своем Telegram-канале военблогер Юрий Подоляка. Он пояснил, что в это время суток камеры дронов лучше видят цель. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Я уже обращал внимание, что сегодня наши бэпээлашники наносят массированные удары не только ночью, но и утром (уже при свете дня). Причем два крайних крупных были именно такими. То есть били тогда, когда камеры дронов могли хорошо видеть цели, — подчеркнул он.

Кроме того, на повышение тактики повлияли новое техническое оснащение беспилотников и разведка. В первом случае дроны стали быстрее, улучшив также возможность летать на сверхмалых высотах. Разведка же, как отметил Подоляка, за эти годы создала мощнейшую и многоуровневую систему обнаружения целей.

Немногим ранее в Минобороны РФ рассказали, что минувшей ночью российские войска нанесли по Украине удар высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал» и БПЛА. Целью стала транспортная инфраструктура и топливная энергетика, используемая в интересах ВСУ.