ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 12:48

Раскрыт секрет фееричных последних ударов по Украине

Подоляка: удары российскими БПЛА стали эффективнее из-за времени запуска

«Герань» «Герань» Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Массированные удары по территории Украины стали эффективнее, так как производиться начали утром, заявил в своем Telegram-канале военблогер Юрий Подоляка. Он пояснил, что в это время суток камеры дронов лучше видят цель. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Я уже обращал внимание, что сегодня наши бэпээлашники наносят массированные удары не только ночью, но и утром (уже при свете дня). Причем два крайних крупных были именно такими. То есть били тогда, когда камеры дронов могли хорошо видеть цели, — подчеркнул он.

Кроме того, на повышение тактики повлияли новое техническое оснащение беспилотников и разведка. В первом случае дроны стали быстрее, улучшив также возможность летать на сверхмалых высотах. Разведка же, как отметил Подоляка, за эти годы создала мощнейшую и многоуровневую систему обнаружения целей.

Немногим ранее в Минобороны РФ рассказали, что минувшей ночью российские войска нанесли по Украине удар высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал» и БПЛА. Целью стала транспортная инфраструктура и топливная энергетика, используемая в интересах ВСУ.

БПЛА
дроны
Украина
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне столкнулись с опасной «эпидемией» на популярном заграничном курорте
В Ангарске ввели особый режим из-за проблем на ТЭЦ
История с избиением пса в лифте столичной многоэтажки получила продолжение
Сирота обвинила приемных родителей в краже миллиона рублей
Россияне могут столкнуться с дефицитом урожая
Стало известно, что произошло на переговорах ЕС с Украиной и США
Погода в Москве в понедельник, 8 декабря: ждать ли заморозков и снегопада
В вопросе догазификации Адыгеи появилась ясность
«Искупить грехи»: наемник признал постыдную правду о ВСУ
Рыбацкая леска спасла беженца от БПЛА
Пояс UFC снова в России: кадры легендарной схватки Яна и Двалишвили
Аль Пачино заподозрили в тайной женитьбе
На Западе рассказали о трудностях ЕС в переговорах с США и Украиной
Южная Корея «опрокинула» КНДР ради учений с США
Уволенный сотрудник украл у бывшего босса две тонны сала
Дмитриев поддержал заявление Маска о Четвертом рейхе
Цзю раскрыл секрет победы Петра Яна над Двалившвили
«Человек-жулик»: россияне атаковали Тома Холланда из-за аферы с Долиной
В ГД ответили, почему ЕС планирует начать конфликт с Россией в 2030 году
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 7 декабря, фото, видео
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.