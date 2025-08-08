Два индийца несколько километров тащили на спине 200-килограммовую корову В Индии два брата принесли к ветеринару корову весом в 200 кг

В Индии два брата пронесли на плечах больную корову весом около 200 кг. Они шли почти три километра по крутой и скользкой горной тропе, чтобы довезти ее до ветеринарной клиники, пишет The Indian Express. Видео их поступка снял очевидец и опубликовал в социальных сетях. Как пишут СМИ, жители отдаленной деревни Кьяри в районе Сирмаур на собственных плечах переносили животное, чтобы спасти ему жизнь.

Два брата. Одна больная корова. Три километра по скользкой, крутой горной местности. Они не жаловались. Они просто сделали то, что велели им любовь и сострадание — и спасли ей жизнь. Вот как выглядит человечность. Уважение, — написал автор ролика.

Ранее в деревне Куль-Кункас Миякинского района Башкирии 58-летняя женщина погибла, спасая корову из горящего сарая. По предварительным данным, в хлев ударила молния, из-за чего начался пожар. Хозяйка пыталась вывести животное, но огонь обрушил крышу, и выбраться она не успела. Спустя полчаса молния попала в другой сарай в соседней деревне, однако там обошлось без жертв.