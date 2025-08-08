Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 13:46

Два индийца несколько километров тащили на спине 200-килограммовую корову

В Индии два брата принесли к ветеринару корову весом в 200 кг

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Индии два брата пронесли на плечах больную корову весом около 200 кг. Они шли почти три километра по крутой и скользкой горной тропе, чтобы довезти ее до ветеринарной клиники, пишет The Indian Express. Видео их поступка снял очевидец и опубликовал в социальных сетях. Как пишут СМИ, жители отдаленной деревни Кьяри в районе Сирмаур на собственных плечах переносили животное, чтобы спасти ему жизнь.

Два брата. Одна больная корова. Три километра по скользкой, крутой горной местности. Они не жаловались. Они просто сделали то, что велели им любовь и сострадание — и спасли ей жизнь. Вот как выглядит человечность. Уважение, — написал автор ролика.

Ранее в деревне Куль-Кункас Миякинского района Башкирии 58-летняя женщина погибла, спасая корову из горящего сарая. По предварительным данным, в хлев ударила молния, из-за чего начался пожар. Хозяйка пыталась вывести животное, но огонь обрушил крышу, и выбраться она не успела. Спустя полчаса молния попала в другой сарай в соседней деревне, однако там обошлось без жертв.

Индия
коровы
животные
ветеринары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Галкина сбила машина в Латвии? Последствия, травмы, гипс
«Это предательство»: Саакашвили обвинили в нанесении тяжелого ущерба Грузии
Женщин предупредили, чем грозит курение во время грудного вскармливания
Глава армянской церкви поехал в США
Российская певица назвала Кадышеву фриком
Рим исключили из числа площадок для встречи Путина и Трампа
Два индийца несколько километров тащили на спине 200-килограммовую корову
Стилист объяснил, какой должна быть идеальная школьная форма
Пять жителей Херсонской области пострадали из-за атак ВСУ за сутки
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.