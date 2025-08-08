Женщин предупредили, чем грозит курение во время грудного вскармливания

Женщин предупредили, чем грозит курение во время грудного вскармливания Врач Холдин заявил, что никотин снижает уровень гормонов для выработки молока

Курящие женщины рискуют столкнуться с проблемами при грудном вскармливании, поскольку никотин снижает уровень гормонов для выработки молока, пишет «Радио 1» со ссылкой на нарколога Виталия Холдина. Более того, никотин быстро проникает в грудное молоко.

В результате употребления молока с никотином у ребенка нарушается сон. Малыш становится беспокойным, его могут мучить колики. Кроме того, может замедлиться общее развитие, — предупредил Холдин.

По его словам, важно также учитывать вред пассивного курения. У вдыхающего сигаретный дым ребенка может снизиться иммунитет. Кроме того, у младенца могут развиться лор-заболевания и даже бронхиальная астма.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко призвал целиком запретить продажу табачной продукции на территории России. По его словам, нужно постепенно развивать российское законодательство в данном направлении. Эпидемиолог назвал сигареты гадостью.