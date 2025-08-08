Женщин предупредили, чем грозит курение во время грудного вскармливания

Курящие женщины рискуют столкнуться с проблемами при грудном вскармливании, поскольку никотин снижает уровень гормонов для выработки молока, пишет «Радио 1» со ссылкой на нарколога Виталия Холдина. Более того, никотин быстро проникает в грудное молоко.
В результате употребления молока с никотином у ребенка нарушается сон. Малыш становится беспокойным, его могут мучить колики. Кроме того, может замедлиться общее развитие, — предупредил Холдин.
По его словам, важно также учитывать вред пассивного курения. У вдыхающего сигаретный дым ребенка может снизиться иммунитет. Кроме того, у младенца могут развиться лор-заболевания и даже бронхиальная астма.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко призвал целиком запретить продажу табачной продукции на территории России. По его словам, нужно постепенно развивать российское законодательство в данном направлении. Эпидемиолог назвал сигареты гадостью.