В России потребовали полностью запретить продажу табака

Продажа табачной продукции должна быть целиком запрещена на территории России, такое мнение высказал эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, которые приводит ТАСС, необходимо постепенно развивать российское законодательство в данном направлении. Эпидемиолог назвал сигареты гадостью.

Даже и законов особенно не надо, нужны подзаконные акты, [направленные на борьбу с табакокурением], <…> запрещать надо совсем эту гадость всю, — убежден Онищенко.

Он также напомнил, что еще в 2013 году был принят закон о профилактике табакокурения. Его целью была борьба с данным явлением. По словам Онищенко, закон регламентирует многие аспекты табакокурения, в том числе сокращение магазинов по продаже сигарет.

Ранее хирург и онколог Андрей Нефедов предупредил, что продолжительное курение электронных сигарет может спровоцировать развитие рака легкого. Он подчеркнул, что риски значительно возрастают, когда человек сочетает вейп с обычными сигаретами.