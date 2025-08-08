Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 13:35

Раскрыта тема, которую Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России

Путин обсудил региональную безопасность на заседании Совбеза РФ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ региональную политику, в частности, решение вопросов безопасности, сообщается на сайте Кремля. На заседании с докладами выступили директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.

Мы обсудим сегодня некоторые вопросы региональной повестки дня, региональной политики. Применительно, конечно, к обеспечению и решению вопросов безопасности, — сказал Путин.

Ранее в пресс-службе Совбеза РФ сообщили, что делегации России и Белоруссии в рамках межведомственных консультаций обсудили меры по обеспечению безопасности в отношении искусственного интеллекта. Стороны коснулись вопроса борьбы с компьютерной преступностью, а также угроз объектам информационной инфраструктуры.

До этого Путин заявил, что государственная корпорация развития ВЭБ.РФ должна в приоритетном порядке сосредоточиться на поддержке оригинальных российских технологических проектов. По словам главы государства, страна нуждается в собственных разработках и организации производства на отечественных платформах.

Россия
Владимир Путин
Совбез РФ
заседания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа стоимость обучения в московских вузах
Украинцы отбили депутата Москвича от сотрудников военкомата
Еще одна страна приостановит закупки вооружений у США
В Госдуме связали атаку на Сочи со злостью Зеленского из-за переговоров
Скандальная сделка о покупке альбома одного знаменитого рэпера расторгнута
«Играет в свое удовольствие»: Булыкин объяснил, почему Раков «рвет» РПЛ
Украина согласилась на перемирие
Экономист раскрыл, что сможет спасти Россию от рецессии
Ереван озвучил позицию по транспортному коридору через Сюникскую область
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.