Раскрыта тема, которую Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ региональную политику, в частности, решение вопросов безопасности, сообщается на сайте Кремля. На заседании с докладами выступили директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.

Мы обсудим сегодня некоторые вопросы региональной повестки дня, региональной политики. Применительно, конечно, к обеспечению и решению вопросов безопасности, — сказал Путин.

Ранее в пресс-службе Совбеза РФ сообщили, что делегации России и Белоруссии в рамках межведомственных консультаций обсудили меры по обеспечению безопасности в отношении искусственного интеллекта. Стороны коснулись вопроса борьбы с компьютерной преступностью, а также угроз объектам информационной инфраструктуры.

До этого Путин заявил, что государственная корпорация развития ВЭБ.РФ должна в приоритетном порядке сосредоточиться на поддержке оригинальных российских технологических проектов. По словам главы государства, страна нуждается в собственных разработках и организации производства на отечественных платформах.