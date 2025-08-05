Путин поручил ВЭБ.РФ сосредоточиться на технологическом развитии России

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ должна в приоритетном порядке сосредоточиться на поддержке оригинальных российских технологических проектов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем госкорпорации Игорем Шуваловым. По словам главы государства, которые передает пресс-служба Кремля, страна нуждается в собственных разработках и организации производства на отечественных платформах.

Сейчас у нас и уровень технологического развития, и состояние экономики позволяют это делать. Поэтому я вас прошу при определении перспективных проектов, которые вы поддерживаете, обращать внимание именно на это, — подчеркнул российский лидер.

Шувалов в свою очередь отметил, что ВЭБ.РФ вошел в пятерку крупнейших кредитных организаций страны с объемом бизнеса 7,5 трлн рублей. Также он рассказал об успехах в импортозамещении, включая локализацию производства базовых станций 5G в Шуе. Однако для достижения технологического лидерства необходимы новые подходы и финансовые инструменты, резюмировал глава корпорации.

Ранее главные вопросы технологического развития России обсудили в Москве в рамках форума InfoSpace. Он объединил представителей власти, руководителей государственных и частных компаний, а также ведущих специалистов IT-отрасли.