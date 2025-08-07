В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии Москва и Минск обсудили вопросы безопасности на фоне развития ИИ

Делегации России и Белоруссии в рамках межведомственных консультаций обсудили меры по обеспечению безопасности в отношении искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба Совбеза РФ. Стороны коснулись вопроса борьбы с компьютерной преступностью, а также угроз объектам информационной инфраструктуры.

С учетом развития технологий искусственного интеллекта были согласованы дальнейшие шаги по комплексному обеспечению безопасности граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, — говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что государственная корпорация развития ВЭБ.РФ должна в приоритетном порядке сосредоточиться на поддержке оригинальных российских технологических проектов. По словам главы государства, страна нуждается в собственных разработках и организации производства на отечественных платформах.

До этого главные вопросы технологического развития России обсудили в Москве в рамках форума InfoSpace. Он объединил представителей власти, руководителей государственных и частных компаний, а также ведущих специалистов IT-отрасли.