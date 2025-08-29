В призывах Эрдогана Зеленскому распознали сигнал Западу

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал украинского коллегу Владимира Зеленского продолжить переговоры по урегулированию конфликта на Украине, сигнализируя таким образом о намерении Анкары сохранить посредническую и нейтральную позицию, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. По его данным, глава государства подтверждает стратегическую позицию Турции как потенциального посредника между Киевом и Москвой.

Турция позиционируется не только как наблюдатель, но и как активный участник переговорного процесса, способный инициировать и поддерживать диалог на высоком уровне. Главный месседж — поиск справедливого решения и продолжение переговоров. Эрдоган демонстрирует готовность Турции способствовать завершению войны через дипломатические каналы, без прямого военного вмешательства, — сказал собеседник агентства.

Турция внесет вклад в безопасность Украины, что важно для имиджа Анкары, уточнил источник. По его словам, турецкая сторона готова поддерживать Киев «исключительно в контексте мирного урегулирования». Страна хочет усилить роль международного посредника, а также укрепить свои позиции как «дипломатически активного игрока» в мирном урегулировании и «поддерживать баланс между интересами Запада и России».

Ранее пресс-служба Зеленского сообщила, что Украина готова к переговорам с Россией в формате встречи лидеров. Готовность к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он подтвердил в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.