Кофейный гигант «раздел» своих работников В США работники подали в суд на Starbucks из-за нового дресс-кода без возмещения

Сотрудники Starbucks в трех американских штатах подали иски против компании, обвинив кофейного гиганта в нарушении трудового законодательства, сообщает New York Post. По словам работников, компания ввела новый дресс-код без возмещения расходов на покупку требуемой одежды.

Сотрудники Starbucks в трех штатах в среду подали иски против кофейного гиганта, заявив, что компания нарушила закон, изменив дресс-код, но отказавшись возмещать расходы сотрудникам, которым пришлось покупать новую одежду, — говорится в материале.

Новый дресс-код предусматривает строгую цветовую гамму. Под зеленым фартуком обязательны однотонные черные рубашки. Брюки допускаются только трех цветов: хаки, черный или темно-синий без декора. Обувь должна быть водонепроницаемой и соответствовать шести утвержденным оттенкам: черный, серый, темно-синий, коричневый, светло-бежевый или белый. Для женщин предусмотрены черные платья длиной до колена.

К примеру, студентка Брук Аллен из Калифорнии рассказала, что была вынуждена потратить около $150 (около 12,5 тысячи рублей) на новую обувь и одежду после предупреждения менеджера о несоответствии ее гардероба новым стандартам. Она подчеркнула, что «многие и так живут от зарплаты до зарплаты», и компания проявила недальновидность, потребовав полной смены гардероба без финансовой компенсации.

Работники требуют возмещения расходов и изменения политики компании в отношении дресс-кода. Если трудовое агентство Калифорнии не примет мер, сотрудники планируют подать дополнительный коллективный иск в суд штата.

