29 августа 2025 в 10:07

Посол рассказал, сколько китайских авто было завезено в Россию

Посол Моргулов: в Россию в 2024 году завезли китайские автомобили на $21 млрд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В 2024 году в Россию было импортировано 1,1 млн китайских автомобилей на общую сумму около $21 млрд (1,6 трлн рублей), заявил РИА Новости посол РФ в Китайской Народной Республике Игорь Моргулов. Он отметил, что представленный модельный ряд отличается значительным разнообразием. По словам дипломата, ассортимент китайских автомобилей будет продолжать расширяться с учетом предпочтений и потребностей российских потребителей.

Россия действительно является одним из крупнейших покупателей автотехники из Китая — в 2024 году в нашу страну завезено 1,1 миллиона китайских транспортных средств на сумму порядка 21 миллиарда долларов, — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что Kia Rio сохраняет позицию самой востребованной иномарки на вторичном рынке автомобилей России. По данным за первые семь месяцев 2025 года, было продано 63,4 тыс. автомобилей этой модели. Почти 90% проданных автомобилей выпущены в период с 2012 по 2022 годы. Эксперт также отметил, что за восемь месяцев средняя цена на модель снизилась на 8%.

Продажи легковых автомобилей в России с 18 по 24 августа составили 27,2 тыс. единиц, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Тем не менее, этот показатель превысил результаты предыдущей недели (с 11 по 17 августа) на 6,3%.

