Готовим «поцелуйчик» — оригинальную закуску для крепких напитков

Для крепких напитков идеально подходят сытные, кислые или соленые закуски. Обычно на стол ставят мясную тарелку, маринованные или соленые овощи. Предлагаем объединить сытные и яркие на вкус закуски в одном рецепте — канапе «поцелуйчик».

Ингредиенты:

твердый сыр — 200 г;

лимон — 1 шт.;

сахар — по вкусу.

Сыр нарезаем тонкими слайсами, лимон — кружочками, которые затем делим на 4 части. Каждый кусочек сыра дополняем лимоном и сервируем на большом блюде. Закуску лучше выкладывать в один слой. Для удобства рядом можно положить коктейльные шпажки и поставить сахарницу с песком.

Закуска «поцелуйчик» называется так, потому что когда кусочек сыра с кусочком лимона попадает в рот, каждый человек невольно чмокает из-за кислого вкуса. Те, кто не готов к подобному экстриму, могут посыпать лимон сахаром. Закуска идеально подходит к крепким напиткам — водке, коньяку или текиле. Не забывайте, что, несмотря на вкусные закуски, алкоголь следует употреблять в умеренном количестве.

Калорийность на 100 г: 219,64 ккал.

БЖУ: 16,11/16,28/1,18.

Время приготовления: 10 минут.

