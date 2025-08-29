День знаний — 2025
29 августа 2025 в 09:24

Готовим «поцелуйчик» — оригинальную закуску для крепких напитков

«Поцелуйчик» — оригинальная закуска для крепких напитков

Для крепких напитков идеально подходят сытные, кислые или соленые закуски. Обычно на стол ставят мясную тарелку, маринованные или соленые овощи. Предлагаем объединить сытные и яркие на вкус закуски в одном рецепте — канапе «поцелуйчик».

Ингредиенты:

  • твердый сыр — 200 г;
  • лимон — 1 шт.;
  • сахар — по вкусу.

Сыр нарезаем тонкими слайсами, лимон — кружочками, которые затем делим на 4 части. Каждый кусочек сыра дополняем лимоном и сервируем на большом блюде. Закуску лучше выкладывать в один слой. Для удобства рядом можно положить коктейльные шпажки и поставить сахарницу с песком.

Закуска «поцелуйчик» называется так, потому что когда кусочек сыра с кусочком лимона попадает в рот, каждый человек невольно чмокает из-за кислого вкуса. Те, кто не готов к подобному экстриму, могут посыпать лимон сахаром. Закуска идеально подходит к крепким напиткам — водке, коньяку или текиле. Не забывайте, что, несмотря на вкусные закуски, алкоголь следует употреблять в умеренном количестве.

  • Калорийность на 100 г: 219,64 ккал.
  • БЖУ: 16,11/16,28/1,18.
  • Время приготовления: 10 минут.

Ранее мы поделились рецептом чахохбили по-грузински с красным вином.

алкоголь
закуски
кулинария
рецепты
сыры
Екатерина Метелева
Е. Метелева
Готовим «поцелуйчик» — оригинальную закуску для крепких напитков
