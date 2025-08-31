День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 09:13

Рецепт домашнего лечо из болгарского перца и кабачков в банке три литра

Лечо из болгарских перцев и кабачков Лечо из болгарских перцев и кабачков Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лечо, приготовленное в домашних условиях, получается намного вкуснее закусок из магазина. Делимся пошаговым рецептом лечо из болгарского перца и кабачков. Вам потребуется стерилизованная 3-литровая банка.

Ингредиенты

  • Болгарские перцы — 7–8 шт.
  • Кабачки — 2 кг
  • Лук — 6 шт.
  • Соль — 2 ст. л.
  • Сахар — 90 г
  • Перец горошком — 4–5 шт.
  • Томатная паста — 250 г
  • Масло растительное — 200 мл
  • Уксус 9% — 3 ст. л.

Способ приготовления

В глубокой кастрюле соедините 1 стакан воды, масло, томатную пасту, сахар, перец и соль. Тщательно перемешайте и варите на слабом огне три-четыре минуты.

Кабачки очистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими кубиками и добавьте к соусу в кастрюле. Готовьте 15 минут на среднем огне, помешивая.

Перцы нарежьте кольцами, избавьтесь от семян и плодоножек. Выложите перцы в кастрюлю, доведите до кипения и готовьте пять минут.

Всыпьте мелко нашинкованный лук, перемешайте и варите 40 минут на слабом огне.

Влейте уксус, перемешайте и снимите с огня.

Выложите горячее лечо в банку, закатайте или плотно закройте. Теперь закуска должна остыть под одеялом или полотенцем.

Домашнее лечо готово!

Ранее мы рассказали, как приготовить салат «Анкл бенс» с кабачками.

болгарские перцы
домашние заготовки
закуски
кабачки
лечо
овощи
перцы
рецепты
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обматеривший американца теннисист Рублев назвал штраф за это несправедливым
«Шанхайский дух»: Лукашенко объяснил важную роль ШОС на мировой арене
В Геленджике потушили один из очагов лесного пожара площадью 12 гектаров
Раскрыто число новых случаев лихорадки чикунгунья в Китае
Открытки на День знаний: поздравления с праздником для взрослых и детей
Рецепт домашнего лечо из болгарского перца и кабачков в банке три литра
Появились кадры, как Путина встретили в Китае
В Омской области в ДТП с Nissan и «Нивой» погибла женщина и пострадали трое
Простой рецепт лечо — аппетитной венгерской закуски к мясу
Лукашенко раскрыл, чему Западу стоит поучиться у Си Цзиньпина
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Рецепт огурцов, соленных холодным способом в банке: на вкус как из бочки
Салат «Щетка»: простой и эффективный рецепт для тех, кто хочет похудеть
Простой рецепт лечо из огурцов на зиму
Как приготовить классическую шарлотку по бабушкиному рецепту: вкус детства
Классический рецепт шарлотки с яблоками на сковороде: духовка не нужна
Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
«Пытаются откатиться»: штурмовик уличил наемников ВСУ в трусости
Клинит руль, стучит двигатель: самые частые жалобы на поломки в новых Lada
Стало известно о личных брифингах Уиткоффа для Трампа
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.