Рецепт домашнего лечо из болгарского перца и кабачков в банке три литра

Лечо, приготовленное в домашних условиях, получается намного вкуснее закусок из магазина. Делимся пошаговым рецептом лечо из болгарского перца и кабачков. Вам потребуется стерилизованная 3-литровая банка.
Ингредиенты
- Болгарские перцы — 7–8 шт.
- Кабачки — 2 кг
- Лук — 6 шт.
- Соль — 2 ст. л.
- Сахар — 90 г
- Перец горошком — 4–5 шт.
- Томатная паста — 250 г
- Масло растительное — 200 мл
- Уксус 9% — 3 ст. л.
Способ приготовления
В глубокой кастрюле соедините 1 стакан воды, масло, томатную пасту, сахар, перец и соль. Тщательно перемешайте и варите на слабом огне три-четыре минуты.
Кабачки очистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими кубиками и добавьте к соусу в кастрюле. Готовьте 15 минут на среднем огне, помешивая.
Перцы нарежьте кольцами, избавьтесь от семян и плодоножек. Выложите перцы в кастрюлю, доведите до кипения и готовьте пять минут.
Всыпьте мелко нашинкованный лук, перемешайте и варите 40 минут на слабом огне.
Влейте уксус, перемешайте и снимите с огня.
Выложите горячее лечо в банку, закатайте или плотно закройте. Теперь закуска должна остыть под одеялом или полотенцем.
Домашнее лечо готово!
