Рецепт домашнего лечо из болгарского перца и кабачков в банке три литра

Лечо, приготовленное в домашних условиях, получается намного вкуснее закусок из магазина. Делимся пошаговым рецептом лечо из болгарского перца и кабачков. Вам потребуется стерилизованная 3-литровая банка.

Ингредиенты

Болгарские перцы — 7–8 шт.

Кабачки — 2 кг

Лук — 6 шт.

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 90 г

Перец горошком — 4–5 шт.

Томатная паста — 250 г

Масло растительное — 200 мл

Уксус 9% — 3 ст. л.

Способ приготовления

В глубокой кастрюле соедините 1 стакан воды, масло, томатную пасту, сахар, перец и соль. Тщательно перемешайте и варите на слабом огне три-четыре минуты.

Кабачки очистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими кубиками и добавьте к соусу в кастрюле. Готовьте 15 минут на среднем огне, помешивая.

Перцы нарежьте кольцами, избавьтесь от семян и плодоножек. Выложите перцы в кастрюлю, доведите до кипения и готовьте пять минут.

Всыпьте мелко нашинкованный лук, перемешайте и варите 40 минут на слабом огне.

Влейте уксус, перемешайте и снимите с огня.

Выложите горячее лечо в банку, закатайте или плотно закройте. Теперь закуска должна остыть под одеялом или полотенцем.

Домашнее лечо готово!

