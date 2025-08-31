День знаний — 2025
31 августа 2025 в 09:39

Сервис премиальных авто приостановил работу

Мещанский суд Москвы приостановил работу сервиса премиальных авто Wheely

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Мещанский суд Москвы ограничил доступ к сайту и мобильному приложению сервиса заказа премиальных автомобилей с водителями Wheely, сообщает ТАСС со ссылкой на текст постановления. Решение принято по заявлению прокуратуры из-за нарушений антитеррористических требований.

Определением Мещанского районного суда 2025 года заявление прокурора удовлетворено, приняты меры предварительной защиты, ограничен доступ к информации, размещенной в сети Интернет на сайте <…>, а также программному приложению на интернет-странице и на Арр Store, — говорится в постановлении.

В документе уточняется, что службы заказа такси и перевозчики должны ежедневно передавать в ГИС ЕРНИС данные о водителях в режиме онлайн. Эти сведения необходимы для повышения уровня антитеррористической защищенности и безопасности пассажиров.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил полностью запретить в России сервисы по круглосуточной доставке алкоголя. Он направил соответствующее обращение министру промышленности и торговли, указав, что такие сервисы нарушают закон и способствуют росту алкоголизма в обществе. Депутат особенно подчеркнул опасность доступа подростков к алкоголю через онлайн-платформы.

