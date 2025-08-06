Сервисы по доставке популярного продукта решили запретить В Госдуме призвали пресечь работу коммерческих сервисов по доставке алкоголя

Работу сервисов по круглосуточной доставке алкоголя могут полностью запретить в России, пишет ТАСС. С такой инициативой к министру промышленности и торговли Антону Алиханову обратился заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.

Парламентарий утверждает, что подобные сервисы нарушают российское законодательство и сводят на нет усилия государства по борьбе с алкоголизацией населения. Особую обеспокоенность вызывает возможность несовершеннолетних приобретать спиртное через эти платформы.

Считаю необходимым принять соответствующие меры по недопущению распространения и укоренения данной практики по всей Российской Федерации. Прошу вас оценить идею о прекращении деятельности подобных сервисов в нашей стране и принять организационные меры по улучшению законодательной базы нашей страны в данном направлении, — говорится в обращении Милонова.

Депутат подчеркивает, что многие граждане разделяют его озабоченность по поводу деятельности алкогольных маркетплейсов. В письме содержится просьба разработать меры по совершенствованию законодательства в этой сфере.

Ранее Министерство финансов России предложило требовать у покупателя паспорт при доставке алкоголя из онлайн-магазинов. Позиция Минздрава в этом вопросе принципиальна — там считают, что это будет способствовать повышению доступности алкоголя для населения.