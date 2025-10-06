Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 13:41

Журналист Ниязматов умер на 85-м году жизни

Журналист Валерий (Тиллатура) Ниязматов умер в возрасте 84 лет в Ташкенте, передает РИА Новости со ссылкой на его близких. По данным агентства, он скончался в кругу семьи.

Валерий Рахматуллаевич скончался накануне в Ташкенте, — сообщил источник издания.

Ниязматов входил в состав Союза писателей СССР, был кандидатом филологических наук и лауреатом премии Ленинского Комсомола Узбекистана. Он выступал в качестве собкора «Комсомольской правды» в Афганистане и на строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В 1980-х годах возглавил Агентства печати новостей (АПН) в Узбекистане, которое позже переформатировали в агентство РИА Новости. Он управлял корпунктом издания в Узбекистане до 2001 года.

Ранее на 75-м году жизни умер главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов. Причины кончины не раскрывались. Куприянов возглавлял газету с 2011 года. Журналист был награжден орденом Дружбы за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю работу. Он начал карьеру в журналистике в 1972 году. В 1981-м присоединился к редакции «Комсомольской правды».

