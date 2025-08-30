Завтрак за 7 минут! Картофельные пончики: хрустящие снаружи, нежные внутри

Эти пончики — настоящее открытие для любителей домашней выпечки! Нежная картофельная основа придает им невероятную воздушность и мягкость, которая сохраняется даже после остывания. С хрустящей золотистой корочкой и ароматом свежеприготовленного хлеба они станут идеальным угощением к чаю или сытным перекусом.

Для приготовления вам понадобится: 600 граммов картофеля, 400–500 граммов муки, 2 чайные ложки сухих дрожжей, 1 чайная ложка сахара, 1,5 чайные ложки соли, 1 яйцо, 50 миллилитров теплой воды и растительное масло для фритюра.

Картофель отварите до готовности в мундире, очистите и разомните в пюре без комочков. Дайте полностью остыть. В теплой воде растворите дрожжи с сахаром, оставьте на 10 минут для активации. В картофельное пюре добавьте опару, яйцо, соль и постепенно введите муку. Замесите мягкое, немного липкое тесто. Накройте его полотенцем и поставьте в теплое место на 1,5–2 часа, пока оно не увеличится вдвое.

Обомните подошедшее тесто, раскатайте в пласт толщиной 1,5 см. Стаканом вырежьте кружочки, а маленькой крышкой — отверстия в центре. Оставьте на расстойку еще на 20 минут. Разогрейте масло в глубокой кастрюле до 170–180 °C. Обжаривайте пончики порциями по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими со сметаной, чесночным соусом или просто с солью. Эти пончики хороши тем, что они остаются мягкими даже на следующий день — достаточно слегка подогреть их в духовке.

