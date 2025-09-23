Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 15:30

Рецепт мяса по-французски: вкуснейшее блюдо, которое не отнимет много сил

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рецепт мяса по-французски: картошка, ароматные овощи и сырная корочка. Это классика, проверенная временем и любимая многими за свою простоту и невероятный результат. Идеальный вариант для сытного семейного ужина или приема гостей, который не отнимет у вас много сил.

Ингредиенты

  • Свинина или говядина — 500-600 г (порционные кусочки)
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Картофель — 4-5 шт.
  • Сыр моцарелла — 150 г
  • Майонез — 100 г
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Мясо отбейте, посолите и поперчите. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке и обжарьте на масле до мягкости. Картофель отварите до полуготовности и нарежьте кружочками. В форму для запекания выложите мясо, сверху распределите обжаренные лук с морковью, затем слой картофеля.
  2. Сделайте сетку из майонеза и посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 30-40 минут до золотистой сырной корочки. Дайте блюду немного настояться перед подачей.

Ранее мы готовили свинину «По-столовски» в сметанном соусе! Такая нежная, прям разваливается.

