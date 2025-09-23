Обалденные картофельные калитки: вкусная и простая домашняя выпечка. Их золотистая хрустящая корочка скрывает воздушное картофельное пюре. Идеальный дуэт с холодным молоком или чашкой горячего чая!

Ингредиенты для теста

Маргарин — 200 г

Кефир — 200 мл

Соль — 1/2ч. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Мука — 300-350 г

Для начинки

Картофель — 600-700 г

Масло сливочное — 50 г

Соль — по вкусу

Для смазки

Яйцо — 1 шт.

Сметана — 2 ст. л.

Масло сливочное — для подачи

Приготовление

Размягченный маргарин смешайте с кефиром и солью. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое эластичное тесто. Уберите его в холодильник на 30 минут. Для начинки отварите картофель до готовности, приготовьте пюре со сливочным маслом и солью, дайте полностью остыть. Тесто раскатайте в пласт толщиной 2 мм, вырежьте кружки стаканом. На каждый кружок выложите ложку начинки, защипните края, формируя лодочку. Смешайте яйцо со сметаной и смажьте калитки. Выпекайте на противне при 180°C 15-20 минут до золотистого цвета. Готовые калитки обильно смажьте сливочным маслом. Подавайте горячими или тёплыми.

Ранее мы готовили картофельные зразы с фаршем по-белорусски. Сытные и очень вкусные.