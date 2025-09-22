«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 18:00

Как сохранить картофель до весны без прорастания и гнили: проверенные методы правильного хранения урожая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Опытные садоводы знают: вырастить хороший урожай — это только половина дела. Важно ещё и правильно его сохранить, чтобы картофель не портился и не терял вкусовых качеств в течение всей зимы.

Оптимальная температура

Для хранения подходит диапазон от 2 до 6 °C. При более низкой температуре крахмал превращается в сахар, и клубни становятся сладковатыми. Если же слишком тепло — картофель быстро увядает и начинает прорастать.

Влажность и свет

Уровень влажности должен находиться в пределах 85–90%. При её избытке клубни начинают гнить, а при недостатке — пересыхают. Важно также хранить урожай в полной темноте: при попадании света вырабатывается соланин, делающий картофель ядовитым. Зеленые клубни лучше использовать только для посадки.

Подготовка хранилища

Картофель удобнее всего держать в деревянных ящиках, тканевых мешках, корзинах или пластиковых контейнерах с отверстиями для вентиляции. Помещение перед закладкой урожая нужно проверить на наличие щелей, чтобы предотвратить проникновение грызунов.

Для дополнительной защиты можно разложить на полу сушёные травы, отпугивающие мышей, или воспользоваться народными методами — например, нашатырным спиртом.

Правильно организованное хранение позволяет сохранить картофель до самой весны свежим, вкусным и пригодным для еды без лишних потерь.

