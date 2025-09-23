Топ-5 чиновников-коррупционеров. Суммы взяток, за что брали, где они сейчас

Топ-5 чиновников-коррупционеров. Суммы взяток, за что брали, где они сейчас

В России очередной коррупционный скандал. На этот раз под пристальным вниманием силовиков, СМИ и общественности оказался мэр Владимира Дмитрий Наумов. Ему вменяют получение взятки размером 1,1 млн рублей и махинации с кладбищенскими землями. Тем не менее на фоне других отечественных чиновников владимирский градоначальник — лишь мелкая сошка. NEWS.ru составил список самых «жадных» губернаторов и глав городских администраций.

5-е место. Никита Белых, экс-губернатор Кировской области

История экс-главы Кировской области Никиты Белых — один из самых крупных коррупционных скандалов 2010-х годов. Чиновника поймали с поличным 24 июня 2016 года в ресторане торгового центра Lotte Plaza на Новом Арбате при получении взятки в €400 тысяч. Сеть тут же облетели снимки губернатора, сидящего перед пачками денег с растерянным видом.

Купюры были меченые и лежали в пакете. Их передал Белых член совета директоров Нововятского лыжного комбината (НЛК), гражданин Германии Юрий Зудхаймер. Утверждалось, что губернатор выпросил взятку в обмен на поддержку компаний, участвовавших в инвестиционных проектах региона и арендовавших лесные участки под вырубку. Позже экс-губернатору вменили еще один эпизод на 200 тысяч евро.

Белых попал в поле зрения ФСБ еще до того, как Зудхаймер сообщил, что у него вымогают взятку. Во-первых, в стране шла череда антикоррупционных дел. Во-вторых, Белых проходил свидетелем по делу «Кировлеса», в рамках которого за решетку отправился его бывший советник Алексей Навальный.

Во время рассмотрения дела по существу защита Белых настаивала на его невиновности: деньги якобы «предназначались для нужд города Кирова». Адвокат Сергей Тетерин объявил, что эти деньги были «спонсорской помощью во внебюджетный городской фонд для реконструкции объектов в Кировской области».

1 февраля 2018 года суд признал кировского губернатора виновным в получении взяток и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с учетом времени в СИЗО и штрафу свыше 48 млн рублей. Белых вышел на свободу в июне 2024 года.

4-е место. Алексей Смирнов, экс-губернатор Курской области

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область всего 205 дней. В декабре 2024 года, через четыре месяца после прорыва ВСУ в регион, его сняли с поста. Пошли слухи, что это было связано с хищениями при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Утром 16 апреля 2025 года силовики задержали Смирнова у него дома. Предположительно, показания против бывшего губернатора дал экс-гендиректор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, который сам находится под арестом по делу о мошенничестве при поставке бетонных пирамид для возведения линий заграждения на Курщине.

Следствие предполагает, что из 15 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на оборону региона, могло быть похищено порядка 1 млрд руб. В отношении чиновника возбуждено дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

В начале сентября стало известно, что Смирнов заключил сделку со следствием и признался, что получил в виде взяток порядка 30 млн рублей, откаты ему пришли сразу от нескольких бизнесменов, и они были связаны с контрактами на строительство как раз защитных сооружений на границе.

В настоящее время экс-губернатора Курской области находится под следствием. Ожидается, что в ближайшее время ему предъявят обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

3-е место. Игорь Пушкарев, экс-мэр Владивостока

В начале лета 2016 года, незадолго до дела Никиты Белых, заголовки СМИ пестрили именем другого российского коррупционера — Игоря Пушкарева, экс-мэра Владивостока. Его арестовали 1 июня того года.

Следствие считало, что градоначальник с 2009 по 2015 год организовал схему, по которой муниципальное предприятие «Дороги Владивостока» закупало строительные материалы у компании «Востокцемент», подконтрольной семье Пушкаревых.

Пушкарев помог «Дорогам Владивостока» выиграть тендер и заключил с ними соглашения на 1,2 млрд рублей для поставок материалов, производимых под контролем «Востокцемента». Материалы закупались по завышенной стоимости, а прибыль оседала в структурах, аффилированных с семьей мэра.

Общая сумма взяток и откатов составила не менее 75 миллионов рублей, а ущерб бюджету Владивостока оценили примерно в 143 миллиона. По версии правоохранителей, близкие родственники градоначальника обогатились на 471,7 млн рублей.

В 2019 году суд приговорил Пушкарева к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Сам экс-мэр в заключительном слове назвал дело политическим. Он считал, что тюремный срок стал результатом его давнего конфликта с бывшим губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским.

В октябре 2024 года стало известно, что Игорь Пушкарев подписал контракт с Минобороны России, чтобы сменить тюремный срок военной службой в зоне специальной военной операции.

2-е место. Александр Соловьев, экс-глава Удмуртии

Бывшего губернатора Удмуртии задержали в апреле 2017 года. Разбирательство вокруг его персоны в прессе окрестили «мостовым делом». Следствие установило, что в период с 2014 по 2016 год чиновник получил 139 миллионов рублей взяток от подрядчиков, которые строили мосты через Каму и Буй.

За эти деньги глава региона обеспечивал внеочередные платежи по контрактам и выдачу разрешительной документации. По данным следствия, деньги передавались не только наличными: в обмен на помощь чиновник якобы получил долю в некой коммерческой структуре.

Во время следственных действий Соловьев признал свою вину, но не полностью, а лишь по нескольким эпизодам. Еще в начале дела его этапировали в Москву. Осенью 2020 года Замоскворецкий суд столицы приговорил экс-главу Удмуртии к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 275 миллионов рублей.

Период расследования чиновник провел под домашним арестом. После вынесения приговора он пробыл за решеткой меньше года. 18 марта 2021 года суд освободил его из в связи с тяжелой болезнью. Дочь экс-губернатора Евгения Сирик говорила, что у отца «метастазы в грудной клетке, парализована нижняя часть [тела]». В июле 2023 года стало известно, что Соловьев скончался на 74-м году жизни.

1-е место. Александр Хорошавин, экс-губернатор Сахалинской области

Одно из самых громких дел в этом списке, впечатляющее масштабами коррупции. Александр Хорошавин возглавлял Сахалинскую область с 2007 года, в 2015 году сотрудники ФСБ задержали его прямо на рабочем месте. Обладатель ордена Почета и медали «За заслуги перед Отечеством» II степени проходил по двум делам и почти 30 эпизодам взяточничества. Размер некоторых взяток доходил до 10 млн рублей.

Во время обысков в резиденции чиновника силовики обнаружили 1 млрд рублей наличными, коллекцию элитных часов общей стоимостью 603 млн рублей, а также собрание из 11 пишущих ручек, одна из которых якобы стоила 36 млн рублей. Наличие в коллекции последней экс-губернатор отрицал.

По версии следствия, Хорошавин вместе с подельниками получил взятки на общую сумму свыше 500 млн рублей, включая 5,6 млн долларов от строительной компании за заключение госконтракта на строительство Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.

В 2018 году суд приговорил его к 13 годам строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей, а позже срок увеличили до 15 лет. Его лишили всех государственных наград. При этом следствие по делу всячески затягивалось: на заседаниях суда Хорошавину неоднократно вызывали скорую помощь, у него даже диагностировали инсульт, однако позже его подтвердить не смогли.

В августе 2025 года сообщалось, что Хорошавин раскаялся в содеянном и признал вину. Тогда же экс-чиновник попросился отправить его на СВО. Однако на сегодня он продолжает отбывать наказание в одной из колоний Хабаровского края. Известно, что супруга Хорошавина ежемесячно перечисляет по 5 тыс. рублей в счет погашения долга.

