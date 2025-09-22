Рецепт драников из белорусской кафешки: нужны сырая картошка, ветчина и сыр

Делимся рецептом драников из белорусской кафешки: нужны сырая картошка, ветчина и сыр. Эти драники — не просто картофельные оладьи, а полноценное сытное блюдо! Хрустящая корочка снаружи, нежная начинка с ветчиной и расплавленным сыром внутри. Идеальный завтрак или ужин для всей семьи.

Ингредиенты

Картофель — 6 шт. (крупный)

Ветчина — 200 г

Сыр твёрдый — 200 г

Лук репчатый — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Мука — 4-5 ст. л.

Укроп свежий — 3-4 веточки

Масло растительное — для жарки

Соль, перец — по вкусу

Сметана — для подачи

Приготовление

Картофель натрите на мелкой терке и отожмите. Ветчину, сыр и лук натрите на крупной терке и смешайте с картошкой. Добавьте мелко рубленный укроп, яйца, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте. Разогрейте масло на сковороде. Выкладывайте ложкой картофельную массу, формируя оладьи. Обжаривайте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте сразу со сметаной. Хрустящие снаружи, нежные внутри! Отлично сочетаются с солёными огурцами или свежим салатом.

Ранее мы готовили картофельный пирог «Развалюха». Начинка из курицы и грибов — просто и вкусно.