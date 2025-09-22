«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 11:30

Рецепт драников из белорусской кафешки: нужны сырая картошка, ветчина и сыр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Делимся рецептом драников из белорусской кафешки: нужны сырая картошка, ветчина и сыр. Эти драники — не просто картофельные оладьи, а полноценное сытное блюдо! Хрустящая корочка снаружи, нежная начинка с ветчиной и расплавленным сыром внутри. Идеальный завтрак или ужин для всей семьи.

Ингредиенты

  • Картофель — 6 шт. (крупный)
  • Ветчина — 200 г
  • Сыр твёрдый — 200 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 4-5 ст. л.
  • Укроп свежий — 3-4 веточки
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль, перец — по вкусу
  • Сметана — для подачи

Приготовление

  1. Картофель натрите на мелкой терке и отожмите. Ветчину, сыр и лук натрите на крупной терке и смешайте с картошкой. Добавьте мелко рубленный укроп, яйца, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте.
  2. Разогрейте масло на сковороде. Выкладывайте ложкой картофельную массу, формируя оладьи. Обжаривайте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте сразу со сметаной. Хрустящие снаружи, нежные внутри! Отлично сочетаются с солёными огурцами или свежим салатом.

Ранее мы готовили картофельный пирог «Развалюха». Начинка из курицы и грибов — просто и вкусно.

Читайте также
Тыквенные сырники: необычные солнечные кружочки на завтрак! Вкусно и полезно
Общество
Тыквенные сырники: необычные солнечные кружочки на завтрак! Вкусно и полезно
Салат «Марсель» с копчёной курицей! Когда надоели оливье и мимоза
Общество
Салат «Марсель» с копчёной курицей! Когда надоели оливье и мимоза
На обед и ужин — универсальная курочка по рецепту из Пекина: получаем сочное мясо без хлопот
Общество
На обед и ужин — универсальная курочка по рецепту из Пекина: получаем сочное мясо без хлопот
Картофель с мясной начинкой: сытная вкуснятина для семейного ужина и приема гостей
Общество
Картофель с мясной начинкой: сытная вкуснятина для семейного ужина и приема гостей
Кабачки вкуснее мяса! Натерла кабачок и картошку. Получилось быстро и невероятно вкусно
Общество
Кабачки вкуснее мяса! Натерла кабачок и картошку. Получилось быстро и невероятно вкусно
картошка
картофель
драники
Белоруссия
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл, как Путин оценил прошедшие в России выборы
Погода в Москве во вторник, 23 сентября: ждать ли похолодание и дожди
В Кремле оценили приход к власти участников СВО
Польша поставила союзникам неожиданный ультиматум по беспилотникам
Королевская семья Британии: новости, Меган просит Миддлтон «исчезнуть»
Синоптик предупредил москвичей о ночных заморозках
Тарханов назвал причину поражения «Краснодара» в матче с «Зенитом»
«Чистая политика»: Валуев высказался о возможной «отмене» Израиля в футболе
В Генштабе раскрыли особенность осеннего призыва в 2025 году
Цифровой след поставки: от накладной к блокчейну
Прокуратура потребовала взыскать с экс-мэра Плеса более 1 млрд рублей
Пескову задали вопрос об атаке на Крым, где погибли трое
Песков оценил текущую ситуацию в Палестине
В Кремле анонсировали важное заявление Путина во время заседания Совбеза РФ
Тигр растерзал звездного дрессировщика в США
Песков раскрыл, важно ли Путину «Интервидение»
«Сделали на скоростях»: продюсер назвал главную проблему «Интервидения»
ВСУ лишились более 1,5 тысячи бойцов за одни сутки
Россиянам раскрыли, зачем делать обязательным ЕГЭ по истории
В Курганской области запретили ставить оградки на местном кладбище
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.