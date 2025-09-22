Рецепт драников из белорусской кафешки: нужны сырая картошка, ветчина и сыр

Делимся рецептом драников из белорусской кафешки: нужны сырая картошка, ветчина и сыр. Эти драники — не просто картофельные оладьи, а полноценное сытное блюдо! Хрустящая корочка снаружи, нежная начинка с ветчиной и расплавленным сыром внутри. Идеальный завтрак или ужин для всей семьи.
Ингредиенты
- Картофель — 6 шт. (крупный)
- Ветчина — 200 г
- Сыр твёрдый — 200 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 4-5 ст. л.
- Укроп свежий — 3-4 веточки
- Масло растительное — для жарки
- Соль, перец — по вкусу
- Сметана — для подачи
Приготовление
- Картофель натрите на мелкой терке и отожмите. Ветчину, сыр и лук натрите на крупной терке и смешайте с картошкой. Добавьте мелко рубленный укроп, яйца, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте.
- Разогрейте масло на сковороде. Выкладывайте ложкой картофельную массу, формируя оладьи. Обжаривайте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте сразу со сметаной. Хрустящие снаружи, нежные внутри! Отлично сочетаются с солёными огурцами или свежим салатом.
