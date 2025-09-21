Картофель с мясной начинкой: сытная вкуснятина для семейного ужина и приема гостей

Фаршированный картофель с мясной начинкой — это сытное и эффектное блюдо, которое украсит любой стол. Его прелесть в том, что сочная начинка скрывается внутри нежной картофельной кожицы, создавая идеальное сочетание текстур и вкусов.

Для приготовления возьмите 8 крупных картофелин одинакового размера, тщательно вымойте и обсушите. Запеките их в духовке при 200 °C до полуготовности (около 30 минут). Осторожно разрежьте каждую картофелину пополам и аккуратно ложкой выньте часть мякоти, оставив стенки толщиной около 0,5 см. Для начинки обжарьте 400 г мясного фарша с луком и морковью, добавьте вынутую картофельную мякоть, 2 ст. л. сметаны, соль, перец и любимые специи. Наполните картофельные лодочки начинкой, сверху посыпьте тертым сыром и запекайте при 180 °C еще 20–25 минут до золотистой корочки.

Вкус получается невероятно насыщенным: нежная картофельная основа с хрустящей кожицей гармонирует с сочной мясной начинкой, а расплавленный сыр добавляет пикантности. Эта сытная вкуснятина отлично подходит как для семейного ужина, так и для приема гостей — оно всегда вызывает восторг и исчезает со стола мгновенно.

Ранее стало известно, как приготовить нежную свинину сразу с гречкой в духовке.