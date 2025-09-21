«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 21:46

Картофель с мясной начинкой: сытная вкуснятина для семейного ужина и приема гостей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаршированный картофель с мясной начинкой — это сытное и эффектное блюдо, которое украсит любой стол. Его прелесть в том, что сочная начинка скрывается внутри нежной картофельной кожицы, создавая идеальное сочетание текстур и вкусов.

Для приготовления возьмите 8 крупных картофелин одинакового размера, тщательно вымойте и обсушите. Запеките их в духовке при 200 °C до полуготовности (около 30 минут). Осторожно разрежьте каждую картофелину пополам и аккуратно ложкой выньте часть мякоти, оставив стенки толщиной около 0,5 см. Для начинки обжарьте 400 г мясного фарша с луком и морковью, добавьте вынутую картофельную мякоть, 2 ст. л. сметаны, соль, перец и любимые специи. Наполните картофельные лодочки начинкой, сверху посыпьте тертым сыром и запекайте при 180 °C еще 20–25 минут до золотистой корочки.

Вкус получается невероятно насыщенным: нежная картофельная основа с хрустящей кожицей гармонирует с сочной мясной начинкой, а расплавленный сыр добавляет пикантности. Эта сытная вкуснятина отлично подходит как для семейного ужина, так и для приема гостей — оно всегда вызывает восторг и исчезает со стола мгновенно.

Ранее стало известно, как приготовить нежную свинину сразу с гречкой в духовке.

Читайте также
Готовим торт «Осень» с необычным кремом — аромат и вкус покорит даже гурманов
Общество
Готовим торт «Осень» с необычным кремом — аромат и вкус покорит даже гурманов
Смешала творог и яйца — на выходе хит! Немецкий творожный пирог — готовится на раз-два
Общество
Смешала творог и яйца — на выходе хит! Немецкий творожный пирог — готовится на раз-два
Бросьте семена на землю — и в мае вырастет цветущий ковер: его даже поливать не нужно
Общество
Бросьте семена на землю — и в мае вырастет цветущий ковер: его даже поливать не нужно
Тушёная говядина с картофелем и морковью — рецепт американкой классики для уюта
Общество
Тушёная говядина с картофелем и морковью — рецепт американкой классики для уюта
Салат «Царская охота» обошел по продажам в кулинариях оливье! Вкуснятина с картошкой фри
Общество
Салат «Царская охота» обошел по продажам в кулинариях оливье! Вкуснятина с картошкой фри
картошка
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о состоянии пострадавших при ударе дронов ВСУ на Крым
Силы ПВО отражают атаку дронов на Севастополь
Российские спортсмены завоевали 11 медалей в Загребе
Трамп заявил о большой проблеме в отношениях Путина и Зеленского
Крыша жилого дома загорелась под Липецком
NASA опубликовало снимок суши, которые приготовили астронавты на борту МКС
Мирные жители погибли при ударе дронов ВСУ по санаторию в Крыму
«Балтика» установила рекорд РПЛ после матча с «Ростовом»
Аэропорт в российском городе временно перестал работать
Российский посол осудил молдавские учебники за оправдание нацизма
В Австралии ждут падения космического мусора от запуска спутников Starlink
Признание Палестины оказалось недостаточным для ХАМАС
Дочь известного музыканта отдала все деньги мошенникам
Захарова объяснила последствия использования российских активов Западом
Во Франции отказались признавать геноцидом ситуацию в секторе Газа
Крупный торговый центр загорелся в Киеве
В Китае раскрыли, чем Путин ответил на провокации Японии и США у Курил
Сборная США установила рекорд на чемпионате мира в Токио
Макрон указал на риски при конфискации российских активов
В Костроме семиклассник с камнем напугал вооруженного педофила и спас детей
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.