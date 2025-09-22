В Сети появились критически важные данные для родных пациентов из Фороса

В Сети появились критически важные данные для родных пациентов из Фороса Ялтинский медцентр обнародовал телефоны для информации о пациентах из Фороса

Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России предоставил контактную информацию для родственников пострадавших при атаке беспилотников в поселке Форос. Телефоны для получения сведений о пациентах, доставленных в медучреждение, опубликованы в публичном доступе в связи с большим количеством запросов от граждан.

Узнать о нахождении на лечении пациентов, которые поступили 21.09.2025 из поселка Форос, можно по телефонам: +7-978-502-39-27, +7-365-426-03-31, — указано в сообщении.

Как сообщал глава Республики Крым Сергей Аксенов, в результате удара беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре Южного берега Крыма пострадало около 15 человек. Точное количество погибших уточняется. Основной удар пришелся по территории санатория «Форос» и зданию местной школы.

Все пострадавшие были своевременно госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь. Медицинское учреждение работает в усиленном режиме, обеспечивая круглосуточное наблюдение за пациентами.

Ранее ситуацию прокомментировал глава Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, украинская сторона совершила террористическую атаку, когда устроила налет беспилотников на Крым. Он выразил соболезнования родным и близким погибших во время нападения.