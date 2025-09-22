«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 01:11

Сотни фанатов немецких футбольных команд устроили массовую драку

AP: фанаты немецкой команды «Шальке» устроили драку с участием 400 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Возвращавшиеся на поезде с матча болельщики немецкой команды «Шальке» сорвали стоп-кран ради массовой потасовки, передает Associated Press со ссылкой на полицию. Для драки с соперниками сотни фанатов дважды экстренно остановили состав, чтобы сбежать в лес под Дортмундом.

Инцидент произошел 20 сентября, когда фанаты «Шальке» следовали в Гельзенкирхен после гостевой победы над «Магдебургом». По информации полиции, сначала кто-то из них привел в действие стоп-кран, и несколько человек вышли. После возобновления движения поезд остановили снова, и на этот раз из него вышла уже большая группа численностью около 300 человек.

В ближайшем лесу их встретили агрессивно настроенные болельщики дортмундской «Боруссии» и «Кельна». В результате правоохранители зафиксировали массовую драку. Полицейские обнаружили около 90 болельщиков дортмундской команды и пятерых — кельнской. На месте также были найдены использовавшиеся для потасовки предметы.

По информации агентства, пострадавших не было. Однако фанатам предъявили обвинения в нарушении общественного порядка и воспрепятствовании работе железнодорожного транспорта. После инцидента полиции пришлось сопроводить их обратно в поезд, общая задержка которого составила почти 75 минут.

Ранее болельщики испанского ФК «Севилья» устроили беспорядки после провала в игре с «Сельтой». По данным СМИ, фанаты закидали автобус с футболистами яйцами и попытались прорваться на базу клуба. В результате полиция применила оружие с резиновыми пулями.

футбол
ФРГ
болельщики
драки
