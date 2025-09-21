«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 19:28

Бросьте семена на землю — и в мае вырастет цветущий ковер: его даже поливать не нужно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лобулярия приморская — идеальный однолетник для осенней посадки, который создает плотные цветущие ковры с весны до заморозков. Бросьте семена на землю — и в мае вырастет поляна цветов. Ее даже поливать не нужно.

Ее преимущества: морозостойкость (всходы выдерживают -4°C), засухоустойчивость, способность расти на бедных и каменистых почвах, а также медовый аромат, привлекающий пчел и бабочек. Лобулярия не требует полива (кроме экстремальной засухи), не болеет и подавляет сорняки. Идеальна для бордюров, альпинариев и контейнеров — это беспроигрышный вариант для «ленивого» сада.

Посадка в октябре проста: разбросайте семена по поверхности грунта, присыпьте тонким слоем песка (2–3 мм) и прижмите доской. Весной лобулярия взойдет сама, образуя куртины высотой 15–20 см с белыми, розовыми или фиолетовыми соцветиями.

Ранее был назван цветок, который растет сам без всякого ухода: посадил осенью — забыл до лета.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
